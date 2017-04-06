"Вашингтон" второй год подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

rus.DELFI.lv
четверг, 6 апреля 2017 г. 12:14
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду со счетом 2:0 обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" и досрочно стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Президентский кубок "столичные" завоевывают второй год подряд и в третий раз в истории клуба.
© AFP/Scanpix

Победу "Кэпиталз" принесли голы Джастина Уильямса и Евгения Кузнецова, капитан команды Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу, набрав 68 (33+35) очко в сезоне. Кузнецов, помимо гола, отдал голевой пас, получил звание второй звезды матча и в его активе 58 (19+39) очков в "регулярке".

Набрав 116 пунктов после 80 матчей, "Вашингтон" досрочно обеспечил себе трофей за две игры до окончания чемпионата. Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли команда Барри Тротца будет иметь преимущество своей площадки. "Кэпиталз" выступает в НХЛ с 1974 года, но пока ни разу в своей истории не побеждал в Кубке Стэнли (высшим достижением клуба в плей-офф НХЛ является выход в финал в 1998 году).

В другом поединке, состоявшемся этой ночью, "Баффало Сэйбрз" одолел на своем льду "Монреаль Канадиенс" — 2:1. Победу "клинкам" принесли шайбы Ристо Ристолайнена и Тайлера Энниса. Гости ответили голом престижа в начале третьего периода от Томаша Плеканица, которому ассистировал Александр Радулов (36-я передача в сезоне).

Гиргенсонс за 13,5 минут игрового времени отметился двумя бросками, двумя хитами и выиграл три из десяти вбрасываний.

"Баффало" набрал 78 очков и занимает в Восточной конференции 13 место, выше которого уже никак не поднимется, а ниже за два оставшихся матча еще опуститься может.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Вашингтон" второй год подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Вашингтон второй год подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду со счетом 2:0 обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" и досрочно стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Президентский кубок "столичные" завоевывают второй год подряд и в третий раз в истории клуба.

"Челси" бьет "Ман Сити", "Шпоры" вытаскивают матч в Суонси, "Ливер" упустил победу

Londono Chelsea
В среду, 5 апреля, прошли последние матчи 31 тура. "Челси не позволили себе оступиться во встрече с "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" сумел вытащить матч на последних минутах против "Суонси", а "Ливерпуль" упустил дома победу против "Борнмута".

Овечкин вышел на 2-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Aleksandras Ovečkinas
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился в матче с "Торонто Мэйпл Лифс" голевой передачей и вышел на чистое второе место в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству набранных очков среди российских хоккеистов, а его соотечественник Артемий Панарин из "Чикаго Блэкхоукс" повторил личный рекорд по голам за сезон.

ВИДЕО: Ибрагимович вернулся и спас "МЮ", Шекспир встал вровень с Анчелотти

Zlatanas Ibrahimovičius
Во вторник прошли первые матчи 31-го тура в английской футбольной премьер-лиги. Центральным матчем здесь стал поединок в Манчестере, где "Юнайтед" принимал соседа по турнирной таблице "Эвертон".

НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018 (1)

NHL: Capitals - Devils
Игроки, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги, не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на сайте НХЛ.
Facebook друзья
Rambler's Top100