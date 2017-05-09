"Вашингтон" победил в Питтсбурге и продлил серию до седьмого матча

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли "Вашингтон" в гостях обыграл "Питтсбург" (5:2) и сравнял счет в серии (3-3).

К середине третьего периода "Кэпиталс" вели 5:0, и только потом "Пингвинс" забросили две шайбы. У "столичных" по 2 очка набрали Бураковски, Бэкстрем, Кузнецов и Оши.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин забил гол при счете 1:5, и теперь на счету россиянина 147 (53+94) очков в 135 играх плей-офф. Он делит 3-е место с Яромиром Ягром в списке лучших бомбардиров "Пингвинс". Первое место в списке у Марио Лемье (172 очка в 107 матчах), второе — у Сидни Кросби (150 очков в 134 матчах). Малкин лидирует среди бомбардиров в этом розыгрыше Кубка Стэнли: 18 (5+13) очков в 11 матчах.

Евгений Малкин забросил свою 53-ю шайбу в турнире и поднялся на первое место по этому показателю среди россиян. 30-летнему форварду понадобилось 135 матчей для достижения этого результата. В списке российских снайперов Малкин обошел Сергея Федорова (52 шайбы в 183 матчах плей-офф). На третьем месте — Александр Овечкин (46 шайб в 96 играх Кубка Стэнли).

Седьмая игра серии "Вашингтон" — "Питтсбург" пройдет 10 мая.

Кубок Стэнли. Второй раунд

Питтсбург — Вашингтон — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Шайбы: 0:1 — Оши (Кузнецов, Бэкстрем, 12:41-бол), 0:2 — Бураковски, 26:36, 0:3 — Бэкстрем (Оши, Орлов, 40:16), 0:4 — Карлсон (Нисканен, Кузнецов, 51:17-бол), 0:5 — Бураковски, 52:29, 1:5 — Гюнцель (Кросби, 56:38), 2:5 — Малкин (Шири, Дюмоулин, 57:30).

Счет в серии: 3-3.

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