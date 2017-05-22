Вакханалия фанатов "Спартака" в Туле: жгли кресла и сломали систему подогрева

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rus.DELFI.lv
понедельник, 22 мая 2017 г. 19:30
Во время матча заключительного тура чемпионата России по футболу болельщики московского "Спартака" подожгли кресла на стадионе тульского "Арсенала", а после игры выбежали на поле и устроили настоящую вакханалию.
Maskvos "Spartak" futbolo fanai
© Sputnik / Scanpix

Игра прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Арсенала", что позволило хозяевам поля набрать 28 очков, занять 14-е место в таблице и избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

На южной трибуне тульского стадиона, где располагалась поддержка "Спаратака", было испорчено в общей сложности 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения, сломаны ворота.

Однако самой большой проблемой для местной арены после очередного празднования чемпионства спартаковскими фанатами стала поломка системы подогрева поля. В результате вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот стадиона требует замены травяного газона на площади семь на семь метров, а времени на это особо нет. Уже 28 мая "Арсеналу" принимать в переходном матче за место в премьер-лиге красноярский "Енисей".

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Вакханалия фанатов "Спартака" в Туле: жгли кресла и сломали систему подогрева (1)

Maskvos Spartak futbolo fanai
Во время матча заключительного тура чемпионата России по футболу болельщики московского "Спартака" подожгли кресла на стадионе тульского "Арсенала", а после игры выбежали на поле и устроили настоящую вакханалию.

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