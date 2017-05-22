Вакханалия фанатов "Спартака" в Туле: жгли кресла и сломали систему подогрева

Игра прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Арсенала", что позволило хозяевам поля набрать 28 очков, занять 14-е место в таблице и избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
На южной трибуне тульского стадиона, где располагалась поддержка "Спаратака", было испорчено в общей сложности 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения, сломаны ворота.
Жесть! Спартачи сжигают стадион! pic.twitter.com/UM0omtEYZ4— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017
Тула после "Спартака": без ворот и без кресел. 166 штук выломали. pic.twitter.com/SNJjfmJKmC— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017
Уничтожение ворот pic.twitter.com/FcqVRSdJ3W— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017
Мракобесие у ворот pic.twitter.com/sv46lUwFd6— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017
Мракобесие у ворот pic.twitter.com/sv46lUwFd6— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017
Однако самой большой проблемой для местной арены после очередного празднования чемпионства спартаковскими фанатами стала поломка системы подогрева поля. В результате вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот стадиона требует замены травяного газона на площади семь на семь метров, а времени на это особо нет. Уже 28 мая "Арсеналу" принимать в переходном матче за место в премьер-лиге красноярский "Енисей".
Из Тулы — с трофеем pic.twitter.com/anK5VmGMKC— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017
Начинающий вандал pic.twitter.com/Bqdv6FKGGV— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017