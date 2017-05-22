Вакханалия фанатов "Спартака" в Туле: жгли кресла и сломали систему подогрева

Во время матча заключительного тура чемпионата России по футболу болельщики московского "Спартака" подожгли кресла на стадионе тульского "Арсенала", а после игры выбежали на поле и устроили настоящую вакханалию.

Игра прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Арсенала", что позволило хозяевам поля набрать 28 очков, занять 14-е место в таблице и избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

На южной трибуне тульского стадиона, где располагалась поддержка "Спаратака", было испорчено в общей сложности 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения, сломаны ворота.

Тула после "Спартака": без ворот и без кресел. 166 штук выломали. pic.twitter.com/SNJjfmJKmC— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017

Мракобесие у ворот pic.twitter.com/sv46lUwFd6— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017

Мракобесие у ворот pic.twitter.com/sv46lUwFd6— Филипп Папенков (@PippoGranato) May 21, 2017

Однако самой большой проблемой для местной арены после очередного празднования чемпионства спартаковскими фанатами стала поломка системы подогрева поля. В результате вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот стадиона требует замены травяного газона на площади семь на семь метров, а времени на это особо нет. Уже 28 мая "Арсеналу" принимать в переходном матче за место в премьер-лиге красноярский "Енисей".