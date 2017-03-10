ВАДА запустило мобильное приложение для борьбы с допингом

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bbcrussian.com
пятница, 10 марта 2017 г. 17:30
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запустило мобильное приложение, с помощью которого информаторы могут сообщать о допинговых нарушениях.
© Reuters/Scanpix

Как сообщается на сайте ВАДА, приложение под названием Speak Up! доступно в бета-версии в онлайн-магазинах App Store и Google Play и может быть загружено на мобильные устройства на базе iOS и Android.

Благодаря этому приложению любой человек, ставший свидетелем употребления допинга или располагающий информацией о таких нарушениях, сможет быстро сообщить об этом ВАДА.

"ВАДА рада запустить программу Speak Up!, которая, как мы надеемся, побудит большее количество информаторов и осведомителей сообщать о предполагаемых допинговых нарушениях", - заявил гендиректор агентства Оливье Ниггли.

По его словам, независимые расследования ВАДА, которые были инициированы информаторами и осведомителями, подчеркнули важность этих лиц для агентства и чистоты спорта в целом.

Как сообщил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Янгер, предоставляемая информация будет обрабатываться с предельной конфиденциальностью, а осведомители, с которыми агентство заключает договоры, будут информированы о ходе расследования и защищены в своих правах.

В агентстве поясняют, что информатором считается любое лицо, сообщившее о нарушении, а осведомителем считается информатор на постоянной основе, с которым заключается контракт.

В 2016 году ВАДА представило доклад о допинге в российском спорте, подготовленный канадским юристом Ричардом Маклареном. Согласно документу, в России еще в 2011 году при поддержке властей начала формироваться система использования допинга и подмены допинг-проб. Российские власти отрицают наличие в России системы поддержки допинга.

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