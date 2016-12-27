В сборную России вернулась отбывшая дисквалификацию за допинг биатлонистка

rus.DELFI.lv
вторник, 27 декабря 2016 г. 14:05
В состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка IBU в итальянском Мартелле (пройдет с 5 по 8 января 2017 года) включена Ирина Старых, отбывшая трехгодичную дисквалификацию за применение допинга, сообщает сайт Союза биатлонистов России (СБР).
© RIA Novosti / "Infogra"

Ирина Старых с 23 декабря 2013 года отбывала наказание за употребление запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина (используется для повышения общей выносливости организма). В ноябре 2014-го срок ее дисквалификации был увеличен с двух до трех лет после повторного анализа подозрительных допинг-проб на основании новых методик.

Именно в 2013 году Старых стала показывать свои самые лучшие результаты. Для начала она выиграла золото чемпионата Европы в спринте, а под конец года успешно дебютировала в Кубке мира, заняв в немецком Хохфильцене и французском Анси 3-е и 2-е места соответственно.

С 23 декабря 2016 года биатлонистке разрешено вернуться к соревновательной деятельности и спортсменка уже успела принять участие в двух стартах в рамках Кубка России, где она стала пятой в индивидуальной гонке и шестой в спринте.

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