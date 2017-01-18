В российском футбольном клубе ввели штрафы за мат

rus.DELFI.lv
среда, 18 января 2017 г. 20:00
Новый главный тренер клуба российской футбольной премьер-лиги "Уфа" Сергей Семак ввел в команде штрафы за мат, пишет "Комсомольская правда".
Futbolas
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Сумма штрафов не уточняется, но по словам пресс-атташе уфимского клуба Сергея Тыртышного, Семак предупредил футболистов команды на первом же собрании, чтобы матом не ругались. А если он услышит крепкое словцо из уст игрока, то будет штраф.

40-летний Сергей Семак возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, а до этого работал в тренерском штабе питерского "Зенита". В качестве игрока Семак выступал за московский ЦСКА, казанский "Рубин" (2008-2010) и "Зенит" (2010-2013), с каждой из команд становился чемпионом России. Непродолжительное время (2005-2006) играл во Франции (ПСЖ), в составе сборной России завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.

Просто необходимо добавить, что Семак является отцом шестерых детей, седьмой ребенок в семье — от предыдущего брака нынешней жены Сергея — Анны, а в июле прошлого года супруги удочерили еще девочку Таню с ОВЗ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Президент УЕФА не видит причин для переноса ЧМ-2018 из России

Президент УЕФА не видит причин для переноса ЧМ-2018 из России
Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что оснований отбирать у России чемпионат мира по футболу нет. По его словам, у российских футболистов нет специфических проблем с допингом.

Хорват и аргентинец в матче-марафоне обновили сразу два рекорда AusOpen

Хорват и аргентинец в матче-марафоне обновили сразу два рекорда AusOpen
Сегодня в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между хорватом Иво Карловичем и аргентинцем Орасио Себальосой были установлены сразу два рекорда первого турнира Grand Slam в сезоне.

Российский боец похвалил Американское антидопинговое агентство (3)

Российский боец похвалил Американское антидопинговое агентство
Один из наиболее известных российских бойцов смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов видит много положительного в работе, которую проводит Американское антидопинговое агентство (USADA).

Вавринка попал сопернику в пах и вышел во второй круг AusOpen

Stanislasas Wawrinka
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Станислас Вавринка угодил своему сопернику Мартину Клижану из Словакии мячом в пах.

НХЛ: на две передачи Овечкина Малкин ответил хет-триком

НХЛ: на две передачи Овечкина Малкин ответил хет-триком
Прошедшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ состоялся суперматч, в котором "Питтсбург Пингвинз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". Команды забросили 15 шайб, а Евгений Малкин отметился хет-триком и был признан первой звездой игрового дня.
Facebook друзья
Rambler's Top100