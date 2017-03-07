В России создали музыкальный инструмент болельщика к ЧМ-2018

К домашнему футбольному первенству мира 2018 года Россия подготовила свой национальный музыкальный инструмент, который разработал художник из Электростали Рустам Нугманов, сообщает Znak.com.

"Каждая страна во время ЧМ способствовала распространению своего культурного наследия через популяризацию народной музыкальной культуры и ремесленных ценностей. Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее — надувные палки, в Бразилии — каширола.

В 2011 году начались первые работы по анализу более 30 национальных музыкальных инструментов России для того, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям. Среди них — компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая.

Рабочее название "ложки победы". Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву "V" от слова victoria (лат. — победа)", — рассказал художник.

Известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил такой национальный музыкальный инструмент болельщика России и выделил грант в 1 млн рублей (16,2 тысячи евро) на его создание.