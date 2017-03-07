В России создали музыкальный инструмент болельщика к ЧМ-2018

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rus.DELFI.lv
вторник, 7 марта 2017 г. 20:00
К домашнему футбольному первенству мира 2018 года Россия подготовила свой национальный музыкальный инструмент, который разработал художник из Электростали Рустам Нугманов, сообщает Znak.com.
© Фото: CW 2018

"Каждая страна во время ЧМ способствовала распространению своего культурного наследия через популяризацию народной музыкальной культуры и ремесленных ценностей. Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее — надувные палки, в Бразилии — каширола.

В 2011 году начались первые работы по анализу более 30 национальных музыкальных инструментов России для того, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям. Среди них — компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая.

Рабочее название "ложки победы". Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву "V" от слова victoria (лат. — победа)", — рассказал художник.

Известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил такой национальный музыкальный инструмент болельщика России и выделил грант в 1 млн рублей (16,2 тысячи евро) на его создание.

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