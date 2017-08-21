В России перед чемпионатом мира по футболу настает "пивная революция"

Россия переживает настоящий "бум" крафтового пивоварения: из-за падения рубля российские предприниматели массово занялись производством крафтого пива, вдохновившись его популярностью на Западе, сообщает Russia Today со ссылкой на Reading Eagle. Эта новая мода скорее всего будет отлично сочетаться с предстоящим Чемпионатом мира по футболу.

В России "варится хмельная революция": "водочная столица мира" освобождает место для крафтового пива, пишет Reading Eagle.

Как отмечает журналист издания, в Москве, Петербурге и других городах открылось множество частных пивоварен, созданных в стиле, который "был популяризирован в течение двух последних десятилетий бумом крафтового пива в США и Европе". Теперь ценитель может насладиться самыми разными сортами, "от индийского пэйл-эля до бархатных стаутов и кислых элей".

По данным газеты, новое поколение крафтовых пивоваров появилось на свет в результате "коллапса" рубля, спровоцировавшего подорожание импортных марок пенного напитка и заставившего его любителей "искать альтернативы". Как пояснил в беседе с корреспондентом издания основатель пивоварни "Заговор" Алекс Коробков, "люди решили варить то, что пробовали за пределами России".

Рост популярности крафтового пива очень удачно совпал по времени с "туристическим золотым дном", которым, как ожидается, станет для страны предстоящий чемпионат мира по футболу, во время которого Россию посетят сотни тысяч зарубежных фанатов в том числе из США и Западной Европы, констатирует обозреватель Reading Eagle. "Все таки, мало что так хорошо сочетается с пивом как футбол", — иронизирует он.

"Туристы увидят страну, которая находится в миллионе километров от старых стереотипов о России. Они найдут здесь людей, которые не едят икру с водкой целый день, а разбираются в изысканных блюдах, хорошем алкоголе и крафтовом пиве", — пообещал сооснователь петербургской пивоварни AF Brew Никита Филиппов.