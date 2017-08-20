В России чемпиона мира по пауэрлифтингу забили до смерти в драке

В Хабаровске убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Ранним утром в воскресенье спортсмен находился в местном кафе, где повздорил с одним из посетителей. Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой Драчев получил черепно-мозговую травму, сообщает сайт DVNovosti. В конце июля в драке был убит еще один перспективный спортсмен — 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко.

"Амурмедиа" сообщает, что момент убийства Драчева у кафе "Галерея" был зафиксирован камерами наблюдения.

Издание со ссылкой на знакомых 20-летнего спортсмена один из отдыхающих там молодых людей начал провоцировать его на драку. На что спортсмен предложил ему успокоиться и выяснять отношения на "трезвую" голову в перчатках на ринге. Но нападающего это не устроило, и он начал драку. Драчева с места происшествия увезли на машине скорой помощи в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

На видео момента убийства, опубликованном на YouTube, видно, что вокруг Драчева группа молодых людей, но бьет его один человек. Сначала наносит удар ногой, который валит его на землю, а затем добивает ударами рукой в голову. Во время драки охранники кафе "Галерея" стоят в стороне и наблюдают. Проходящие мимо люди также не вмешиваются в драку и снимают происходящее на мобильные телефоны.

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В СК сообщения о массовой драке не подтверждают. "Около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г.р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г.р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма", — заявили там изданию DVNovosti. Преступник скрылся, но личность его установлена.