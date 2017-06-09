В Риге сыграет самый высокооплачиваемый спортсмен мира

По данным экспертов авторитетного издания, 32-летний португалец заработал за прошедший финансовый год (с июля 2016-го по июнь 2017-го) 93 миллиона долларов, из которых 58 — зарплата и бонусы, а еще 35 — другие доходы (в основном от рекламы). Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

Второе место в рейтинге занял американский баскетболист "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс ($86,2 миллиона долларов), третье — аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси ($80 млн). В пятерку также попали швейцарский теннисист Роджер Федерер ($64 млн) и еще один американский баскетболист — Кевин Дюрант (;60,6 млн).

Сто самых высокооплачиваемых спортсменов мира в сумме заработали за год 3,1 миллиарда долларов, что на 1% меньше цифры за предыдущий отчетный период (2015/2016). 29% этой суммы составляет рекламный доход.

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes впервые за пять лет возглавил английский "Манчестер Юнайтед". Стоимость команды оценивается в 3,69 миллиарда долларов, а доход манкунианцев по итогам сезона составляет $765 миллионов.

Второе место в рейтинге занимает испанская "Барселона" ($3,64 млрд), а прошлогодний лидер мадридский "Реал" ($3,58 млрд) стал только третьим. В пятерку также попали мюнхенская "Бавария" ($2,71 млрд) и английский "Манчестер Сити" ($2,08 млрд).

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (футбол, "Реал") — 93 миллиона долларов

2. ЛеБрон Джеймс ("Кливленд", НБА) — 86,2

3. Лионель Месси (футбол, "Барселона") — 80

4. Роджер Федерер (теннис) — 64

5. Кевин Дюрэнт ("Голден Стэйт", НБА) — 60,6

6. Эндрю Лак ("Индианаполис", НФЛ) — 60

6. Рори Макилрой (гольф) — 60

8. Стефен Карри ("Голден Стэйт", НБА) — 47,3

9. Джеймс Харден ("Хьюстон", НБА) — 46,6

10. Льюис Хэмилтон ("Мерседес", формула-1) — 46