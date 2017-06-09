В Риге сыграет самый высокооплачиваемый спортсмен мира

rus.DELFI.lv
пятница, 9 июня 2017 г. 08:55
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Сегодня этот человек в составе сборной Португалии выйдет на поле рижского стадиона "Сконто".
Cristiano Ronaldo
© Sipa / Scanpix

По данным экспертов авторитетного издания, 32-летний португалец заработал за прошедший финансовый год (с июля 2016-го по июнь 2017-го) 93 миллиона долларов, из которых 58 — зарплата и бонусы, а еще 35 — другие доходы (в основном от рекламы). Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

Второе место в рейтинге занял американский баскетболист "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс ($86,2 миллиона долларов), третье — аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси ($80 млн). В пятерку также попали швейцарский теннисист Роджер Федерер ($64 млн) и еще один американский баскетболист — Кевин Дюрант (;60,6 млн).

Сто самых высокооплачиваемых спортсменов мира в сумме заработали за год 3,1 миллиарда долларов, что на 1% меньше цифры за предыдущий отчетный период (2015/2016). 29% этой суммы составляет рекламный доход.

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes впервые за пять лет возглавил английский "Манчестер Юнайтед". Стоимость команды оценивается в 3,69 миллиарда долларов, а доход манкунианцев по итогам сезона составляет $765 миллионов.

Второе место в рейтинге занимает испанская "Барселона" ($3,64 млрд), а прошлогодний лидер мадридский "Реал" ($3,58 млрд) стал только третьим. В пятерку также попали мюнхенская "Бавария" ($2,71 млрд) и английский "Манчестер Сити" ($2,08 млрд).

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (футбол, "Реал") — 93 миллиона долларов
2. ЛеБрон Джеймс ("Кливленд", НБА) — 86,2
3. Лионель Месси (футбол, "Барселона") — 80
4. Роджер Федерер (теннис) — 64
5. Кевин Дюрэнт ("Голден Стэйт", НБА) — 60,6
6. Эндрю Лак ("Индианаполис", НФЛ) — 60
6. Рори Макилрой (гольф) — 60
8. Стефен Карри ("Голден Стэйт", НБА) — 47,3
9. Джеймс Харден ("Хьюстон", НБА) — 46,6
10. Льюис Хэмилтон ("Мерседес", формула-1) — 46

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Претендент на чемпионский пояс WBO арестован за связи с русской мафией (1)

Претендент на чемпионский пояс WBO арестован за связи с русской мафией
Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) между грузином Автандилом Хурцидзе и британцем Билли Джо Сондерсом перенесен, сообщает Boxing News.

В Риге сыграет самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Cristiano Ronaldo
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Сегодня этот человек в составе сборной Португалии выйдет на поле рижского стадиона "Сконто".

Знарок не включил Овечкина и Малкина в сборную на олимпийский сезон

Знарок не включил Овечкина и Малкина в сборную на олимпийский сезон
Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком определил список кандидатов в национальную команду на олимпийский сезон-2017/18. В нем не оказалось российских звезд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Месси продлит контракт с "Барселоной" и хвалит Роналду

Ispanijos Karaliaus taurės finalas, „Barcelona“ – „Alaves“
Каталонская "Барселона" достигла принципиальной договоренности о новом контракте со своей звездой Лионелем Месси, сообщает Cadena Ser.

"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим футбольным клубом

Манчестер Юнайтед признан самым дорогим футбольным клубом
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" впервые за пять признан самым дорогим клубом в мире, обойдя по стоимости испанский "Реал Мадрид".
Facebook друзья
Rambler's Top100