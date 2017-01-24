В полуфинале AusOpen будет битва чемпионов — Вавринка против Федерера

rus.DELFI.lv
вторник, 24 января 2017 г. 15:40
В мужском разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису первыми полуфиналистами стали швейцарцы — Роджер Федерер и Стэн Вавринка. В споре между собой они разыграют путевку в финал.
Roger Federeris
© Reuters/Scanpix

В четвертьфинале чемпион AusOpen-2014 31-летний Вавринка (4-й посев) в трех партиях переиграл француза Жо-Вильфреда Тсонга (12). Матч продолжался 2 часа 14 минут, причем по ходу встречи между Вавринкой и Тсонга возникла словесная перепалка. Французу не понравилось, что Вавринка якобы на него слишком часто и пристально смотрит, чем оказывает моральное давление. В ответ швейцарец заявил, что это соперник на него постоянно смотрит.

А четырехкратному чемпиону AusOpen 35-летнему Федереру потребовалось всего полтора часа, чтобы взять верх над немцем Мишей Зверевым. В 1/8 финала представитель Германии выбил лидера мирового рейтинга британца Энди Маррея, но против 17-го "сеяного" 50-я ракетка мира ничего сделать не смог: лишь во втором сете была борьба (7:5 в пользу Роджера), в остальных двух Зверев взял в сумме всего 3 гейма.

В других четвертьфиналах сыграют: Надаль — Раонич и Димитров — Гоффен.

24 января. Мужчины. 1/4 финала

Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 12) — 7:6 6:4 6:3
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Миша Зверев (Германия) — 6:1 7:5 6:2

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