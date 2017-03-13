В Норвегии заигрались до восьмого овертайма и установили мировой рекорд

Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Норвегии между клубами "Сторхамар" и "Спарта" из Сарпсборга стал самым продолжительным в истории хоккея.

Встреча началась в 18:00 по местному времени, а завершилась в полтретьего ночи победой "Сторхамара" — 2:1 под конец восьмого овертайма! Чистое время продолжительности матча составило 217 минут 14 секунд.

До сих пор мировой рекорд продолжительности хоккейного матча принадлежал матчу НХЛ между "Детройтом" и "Монреалем" и держался 81 год. Тогда 24 марта 1936 года клуб НХЛ в матче плей-офф провели на площадке 176 минут и 30 секунд.

В общей сложности хоккеисты "Сторхамара" и "Спарты" нанесли по воротам друг друга 189 бросков.