В Норвегии заигрались до восьмого овертайма и установили мировой рекорд

rus.DELFI.lv
понедельник, 13 марта 2017 г. 15:19
Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Норвегии между клубами "Сторхамар" и "Спарта" из Сарпсборга стал самым продолжительным в истории хоккея.
© twitter

Встреча началась в 18:00 по местному времени, а завершилась в полтретьего ночи победой "Сторхамара" — 2:1 под конец восьмого овертайма! Чистое время продолжительности матча составило 217 минут 14 секунд.

До сих пор мировой рекорд продолжительности хоккейного матча принадлежал матчу НХЛ между "Детройтом" и "Монреалем" и держался 81 год. Тогда 24 марта 1936 года клуб НХЛ в матче плей-офф провели на площадке 176 минут и 30 секунд.

В общей сложности хоккеисты "Сторхамара" и "Спарты" нанесли по воротам друг друга 189 бросков.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

В Норвегии заигрались до восьмого овертайма и установили мировой рекорд

В Норвегии заигрались до восьмого овертайма и установили мировой рекорд
Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Норвегии между клубами "Сторхамар" и "Спарта" из Сарпсборга стал самым продолжительным в истории хоккея.

После триумфа в ЛЧ "Барса" терпит фиаско и пропускает "Реал" на первое место

Lionelis Messi
В испанской футбольной примере прошли матчи 27-го тура, по итогам которых сменился лидер. На первое место снова вышел мадридский "Реал", воспользовавшись осечкой "Барселоны" в Ла-Корунье.

Левандовски забил юбилейный гол за "Баварию", Лейпциг и Дортмунд оступились

Robertas Lewandowskis
В 24-м туре немецкой футбольной бундеслиги "Бавария" дома разгромила франкфуртский "Айнтрахт" (3:0), а нападающий Роберт Левандовски оформил дубль, забив свои 99-й и 100-й голы за мюнхенцев (во всех турнирах). Для этого поляку потребовалось 136 матчей.

ВИДЕО: Акинфеев побил "вечный" рекорд Льва Яшина

ВИДЕО: Акинфеев побил вечный рекорд Льва Яшина
В 19-м туре чемпионата России по футболу московский ЦСКА разгромил "Томь" (4:0), а вратарь армейцев Игорь Акинфеев побил рекорд бывшего голкипера "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина по числу матчей без пропущенных мячей в чемпионатах СССР/России.

Мутко не сможет переизбраться в совете ФИФА (1)

Vitalijus Mutko
Вице-премьер РФ Виталий Мутко не сможет переизбраться в совете ФИФА из-за требований организации о "политической нейтральности".
Facebook друзья
Rambler's Top100