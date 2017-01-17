В "Мерседесе" нашли замену ушедшему из Формулы-1 чемпиону мира

Немецкая команда "Мерседес" объявила о подписании контракта на предстоящий сезон с финским пилотом Валттери Боттасом, сообщает motorsport. Боттас заменил в ведущей команде "Формулы-1" немца Нико Росберга.

По итогам сезона-2016 Росберг впервые стал чемпионом мира, после чего неожиданно для всех объявил о завершении спортивной карьеры.

Боттас являлся одним из главных фаворитов на место в "Мерседесе" наряду с Паскалем Верляйном, но в итоге Тото Вольфф остановил свой выбор на финском гонщике "Уильямса".

В ответ на согласие руководства "Уильямса" отпустить Боттаса "Мерседес" отпустил в британскую конюшню Падди Лоу, а также предоставит скидку на покупку двигателей.

Валттери Боттас дебютировал в "Формуле-1" в 2013 году, последние сезоны выступал в "Уильямсе", где регулярно оказывался выше своего напарника — бразильца Фелипе Массы. Сейчас в активе 27-летнего Боттаса имеется участие в 78 Гран-при, финн 9 раз попадал на подиум, один раз установил лучший круг в гонке и набрал 411 очков.

В "Мерседесе" Боттас станет напарником трехкратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона. В 2014-м и 2015-м Хэмилтон брал титул, а в 2016-м стал экс- и вице-чемпионом мира.

Фелипе Масса еще до окончания сезона-2016 заявил о том, что покидает "Ф-1", но передумал после того, как Боттасу поступило предложение из "Мерседеса", а "Уильямс" попросил бразильца пересмотреть свое решение. Теперь в "Уильямсе" официально объявили о подписании нового контракта с Массой. Соглашение рассчитано на один год, сообщает motorsport.

Также стало известно, что команда "Заубер" подписала контракт с Паскалем Верляйном. Немецкой гонщик, ранее выступавший за "Манор", проведет в составе швейцарской конюшни сезон-2017. Напарником Верляйна в "Заубере" будет Маркус Эрикссон.