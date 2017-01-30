В Матче звезд НХЛ победила команда Овечкина и Кросби

rus.DELFI.lv
понедельник, 30 января 2017 г. 17:30
В Лос-Анджелесе завершился звездный уик-энд с участием лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Финальным событием стал матч между сборными Столичного и Тихоокеанского дивизионов.
© AFP

"Матч звезд НХЛ" второй год подряд проходит в формате мини-турнира: три-на-три с двумя периодами по десять минут в каждом матче. Первыми на лед Staples Center вышли команды Тихоокеанского и Центрального дивизионов. Игра завершилась крупной победой Тихоокеанского дивизиона (10:3), причем в команды Питера Дебура сумели отличиться абсолютно все игроки.

Во втором полуфинале встретились представители Столичного и Атлантического дивизионов. Многие ждали возможности понаблюдать за действиями главных звезд "столичных" Александра Овечкина и Сидни Кросби, которых наставник команды легендарный Уэйн Гретцки поставили в одно звено. Однако вовсе не они оказались главными действующими лицами матча, хотя на последней секунде Кросби отдал пас Овечкину, который и установил окончательный счет на табло — 10:6 в пользу "Метрополитен".

Финал, в котором на кону стоял один миллион долларов, сошлись представители Столичного и Тихоокеанского дивизионов. В отличие от предыдущих матчей финал прошел на более высоких скоростях, команды стали внимательнее действовать в обороне, явно не желая проигрывать.

Первый период завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Дебура, а самым красивым голом оказалась шайба в исполнении Конора Макдэвида, переигравшего "1 в 0" Сергея Бобровского.

Вскоре после начала второго отрезка матча Райан Кеслер забросил четвертую шайбу, но Уэйн Гретцки потребовал челлендж в "Матче звезд" и оказалось, что гол был забит после офсайда.

Этот момент стал поворотным в финале. Дальше Кэм Аткинсон сравнял результат, а всего через пять секунд после вбрасывания в центре площадки Уэйн Симмондс забросил, как оказалось, победную шайбу — 4:3. Он же был признан и самым ценным игроком "Матча звезд-2017".

Матч Звезд НХЛ-2017. Финал

Тихоокеанский дивизион — Столичный дивизион 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)
1:0 — Павелски (Даути, Картер) — 00:22
1:1 — Джонс (Холл, Фолк) — 01:25
1:2 — Фолк (Таварес) — 04:09
2:2 — Макдэвид (Кеслер) — 04:40
3:2 — Хорват (Годро) — 07:52
3:3 — Аткинсон — 14:57
3:4 — Симмондс (Холл) — 15:02

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