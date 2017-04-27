В красивом матче "Боруссия" прошла "Баварию" и в финал Кубка Германии

В среду, 26 апреля, в Мюнхене на "Альянц-Арене" состоялся первый полуфинал Кубка Германии по футболу. "Бавария" принимала дортмундская "Боруссию".

"Боруссия" очень неплохо выглядела поначалу и даже открыла счет на 19-й минуте, когда Рафаэль Геррейро перехватил пас вратарю от Хави Мартинес, выскочил на ворота хозяев и пробил в штангу, а Марко Ройс оказался первым на отскоке и открыл счет — 0:1.

Спустя девять минут Мартинес исправился: выиграв борьбу в воздухе после подачи углового и головой отправил мяч в сетку — 1:1. Еще через десять минут он мог стать автором дубля, но мяч после схожей ситуации угодил в крестовину. Но буквально тут же следующая атака "Баварии" приносит второй гол: Рибери накрутил защитника слева и прострелил в центр штрафной, откуда Матс Хуммельс в касание пробил низом — 2:1.

На исходе тайма выскочил один на один Левандовски, но вратарь Бюрке спас гостей от гола "в раздевалку". Спас он вскоре после начала второй половины матча, парировав удар после выхода Роббена. Вскоре француз опять не забил, когда перед ним уже были пустые ворота, однако защитник Папастатопулос успел поставить ногу и от нее мяч ударился в штангу и вылетел в поле.

Разбазарив свои моменты, "Бавария" потом жестоко поплатилась. В середине тайма Усман Дембеле с правого края вошел в штрафную и аккуратно забросил мяч на дальнюю штангу, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг поразил головой пустой угол ворот — 2:2.

Пять минут спустя Ройс в быстрой контратаке получил передачу от Геррейро и покатил мяч дальше на Дембеле, тот убрал защитника и нанес классный удар в дальний верхний угол — 2:3!

Все старания "Баварии" отыграться к успеху не привели и команда Карло Анчелотти выбыла из борьбы за трофей, который выигрывала трижды за последние четыре года. В финале "Боруссия" встретится с "Айнтрахтом" из Франкфурта, который днем ранее переиграл менхенгладбахскую "Боруссию" в серии пенальти.

Кубок Германии. 1/2 финала

Бавария — Боруссия Д 2:3 (2:1)

Голы: Мартинес (28), Хуммельс (41) — Ройс (19), Обамеянг (69), Дембеле (74)

Бавария: Ульрайх, Мартинес, Хуммельс (Боатенг, 62), Алаба, Лам, Видаль, Хаби Алонсо (Мюллер, 79), Алькантара, Роббен, Рибери (Дуглас Коста, 86), Левандовски.

Боруссия Д: Бюрки, Шмельцер, Геррейру, Пишчек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Кастро (Дурм, 46), Бендер, Вайгль, Ройс (Гинтер, 90), Обамеянг, Дембеле.

Предупреждения: Вайгль (15), Дембеле (25), Роббен (31), Хаби Алонсо (78), Бюрки (90).



Боруссия М — Айнтрахт Ф 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти — 6:7

Голы: Хофманн (45+2) — Таватха (15)

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт (Шульц, 41), Эльведи, Вестергор, Штробль, Дауд (Бенеш, 80), Хофманн (Соу, 112), Траоре (Херрманн, 90), Хан, Штиндль.

Айнтрахт Ф: Градецки, Хектор, Очипка, Таватха (Русс, 103), Абраам, Гачинович, Маскарель (Вольф, 59; Варела, 72), Фабиан, Чендлер, Ребич (Сеферович, 75), Хргота.

Предупреждения: Вендт (24), Фабиан (60), Варела (80), Шульц (90), Хан (90+3).

Серия пенальти — 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7.