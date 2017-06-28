На 5-й минуте Нестеров ( Таллин ) не реализовал пенальти.

Чемпион Эстонии таллинский "Инфонет" проиграл на Мальте "Хиберниансу" — 0:2. В других матчах побед добились армянский "Алашкерт" (над "Санта-Колома" из Андорры) и гибралтарский клуб " Европа " (над валлийским ТНС).

В футбольной Лиге чемпионов дебютировал клуб из Косово

Расследование ФИФА: Россия не покупала чемпионат мира по футболу Обнародован отчет юриста из США Майкла Гарсия о нарушениях при голосовании за право проведения ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах. Санкции в адрес РФ и Катара решено не применять.

В футбольной Лиге чемпионов дебютировал клуб из Косово Стартовал розыгрыш футбольной Лиги чемпионов сезона-17/18. Дебютный матч в истории турнира провел представитель Косово: в первом раунде квалификации косовская "Трепча" уступила на Фарерских островах "Викингуру" — 1:2.

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WBA и WBO оправдали супертяжа Поветкина после допинг-скандала Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали российского супертяжеловеса Александра Поветкина после допинг-скандала и вернули его в рейтинги, сообщает ТАСС.