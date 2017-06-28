В футбольной Лиге чемпионов дебютировал клуб из Косово

rus.DELFI.lv
среда, 28 июня 2017 г. 11:05
Стартовал розыгрыш футбольной Лиги чемпионов сезона-17/18. Дебютный матч в истории турнира провел представитель Косово: в первом раунде квалификации косовская "Трепча" уступила на Фарерских островах "Викингуру" — 1:2.
© Reuters/Scanpix

Чемпион Эстонии таллинский "Инфонет" проиграл на Мальте "Хиберниансу" — 0:2. В других матчах побед добились армянский "Алашкерт" (над "Санта-Колома" из Андорры) и гибралтарский клуб "Европа" (над валлийским ТНС).

Лига чемпионов. Первый отборочный раунд. Первые матчи

Викингур (Фареры) — Трепча (Косово) 2:1 (1:1)

Голы: Ватнхамар 17, Лавал 73 — Хайдари 39.

Алашкерт (Армения) — Санта-Колома (Андорра) 1:0 (1:0)

Гол: Ненадович 39.

ТНС (Уэльс) — Европа (Гибралтар) 1:2 (1:1)

Голы: Куигли 44 — Алекс Кильо 8, Кике Гомес 78.

Хибернианс (Мальта) — Инфонет Таллин (Эстония) 2:0 (0:0)

Голы: Жоржинью 63, Кристенсен 73.

На 5-й минуте Нестеров (Таллин) не реализовал пенальти.

Ответные матчи состоятся 4 июля.

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В футбольной Лиге чемпионов дебютировал клуб из Косово

В футбольной Лиге чемпионов дебютировал клуб из Косово
Стартовал розыгрыш футбольной Лиги чемпионов сезона-17/18. Дебютный матч в истории турнира провел представитель Косово: в первом раунде квалификации косовская "Трепча" уступила на Фарерских островах "Викингуру" — 1:2.

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