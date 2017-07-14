В финал женского "Уимблдона" вышли Мугуруса и Винус Уильямс

В женском разряде "Уимблдона" определились финалистки. Титул разыграют испанка Гарбинье Мугуруса и американка Винус Уильямс.

15-я ракетка мира Мугуруса (14-й посев) в полуфинале примерно за один час разгромила словачку Магдалену Рыбарикову, позволив взять сопернице из коца первой сотни всего два гейма.

Испанка третий раз в карьере вышла в финал "Большого шлема" и второй — на "Уимблдоне". В 2015-м в финале лондонского "мэйджора" Мугуруса уступила Серене Уильямс, а год назад на "Ролан Гаррос" ее обыграла.

В финале испанку ждет 37-летняя Винус Уильямс (10-й посев). В 1/4 финала пятикратная чемпионка победила латвийску Алену Остапенко (6:3, 7:5), а в полуфинале разобралась и с британкой Йоханной Контой (6-я). Американка пробилась в свой 16-й финал "Большого шлема" и девятый — на "Уимблдоне". Для Винус это второй титульный матч в сезоне: в решающем матче AusOpen она уступила своей младшей сестре Серене.

Женский финал Мугуруса — В.Уильямс состоится в субботу, 15 июля.

13 июля. Женщины. 1/2 финала

Винус Уильямс (США) — Йоханна Конта (Великобритания) — 6:4 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 6:1 6:1