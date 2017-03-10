В ФИФА намекнули, что США может не получить ЧМ-2026

"Любая сборная, а также ее болельщики и официальные лица, которая может претендовать на участие в ЧМ, должна иметь доступ в страну, где он проводится. В противном случае она не получит право на такой турнир", — заявил глава ФИФА.

Это заявление выглядит серьезным предупреждением особенно на фоне того, что начиная с ЧМ-2026 ФИФА планирует увеличить число участников финального турнира — с 32-х до 48 команд.

США считается основным претендентом на проведение футбольного ЧМ-2026. Помимо Соединенных Штатов на организацию турнира претендуют Канада и Мексика, с которыми США может выступить и в связке.

Прием заявок от кандидатов на проведение ЧМ-2026 продлится до декабря 2018 года, а будущий организатор турнира будет выбран путем голосования в мае 2020 года.

6 марта президент США Дональд Трамп подписал новый исполнительный указ об ужесточении иммиграционной политики, который вступит в силу 16 марта и по нему будет запрещен въезд на 90 дней гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Действие документа не распространяется на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.

В свою очередь, Инфантино добавил, что новая миграционная политика Белого дома может негативно сказаться и на шансах Лос-Анджелеса в борьбе за право принять летние Олимпийские игры 2024 года. Помимо Лос-Анджелеса на эти Игры претендует и Париж. Столица Олимпиады-2024 будет объявлена 13 сентября 2017 года на 130-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме.