В давке в Турине пострадали более тысячи зрителей футбольного финала

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NEWSru.com
воскресенье, 4 июня 2017 г. 11:49
Более тысячи болельщиков итальянского футбольного клуба "Ювентус" пострадали в давке во время просмотра финального матча Лиги чемпионов в фан-зоне в Турине, передает ТАСС со ссылкой на данные AFP. Ранее полиция передавала данные о двух сотнях раненых.
Panika Turine
© AFP / Scanpix

В субботу "Ювентус" в финале турнира, который прошел в Кардиффе, проиграл "Реалу" со счетом 1:4.

На площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч собралось около 20 тысяч болельщиков "Ювентуса". После третьего гола "Реала" в толпе началась паника, люди стали убегать с площади. По данным итальянских СМИ, по меньшей мере пятеро людей госпитализированы в критическом состоянии, включая четырехлетнего ребенка.

Точной информации о том, что спровоцировало панику, нет. По одной версии, в толпе взорвалась петарда, что спровоцировало давку. Журналист Танкреди Палмери сообщил иную версию: на одном конце площади - у входа в метро - упали металлические ворота, грохот удара разнесся по всей площади, что и повлекло за собой переполох в толпе.

"Мы услышали крики и внезапно тысячи людей стали толкать друг друга, чтобы добраться до выхода, - рассказал один из очевидцев. - Мы все были раздавлены в толпе, двое детей потеряли контакт со своими родителями и родственниками. Это не было бомбой, но казалось, что это именно она, потому что вокруг был хаос".

"Реал" стал первым клубом, дважды подряд одержавшим победу в Лиге чемпионов. "Ювентус" в седьмой раз уступил в финале главного еврокубка, что является антирекордом турнира.

NEWSru.com
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