В Боливии вратарь забил гол ударом от ворот

rus.DELFI.lv
среда, 26 апреля 2017 г. 17:07
Любопытный момент приключился в матче 12 тура чемпионата Боливии по футболу. В самом конце встречи голкипер "Боливара" Матиас Дитуро забил мяч в ворота "Сан-Хосе" ударом из своей штрафной площади.
© Кадр видео

Шла пятая добавленная арбитром минута в матче между "Боливаром" и "Сан-Хосе". "Боливар" только что остался в меньшинстве, но выигрывал 2:1. Недалеко от бровки у центра поля был назначен штрафной в пользу "Сан-Хосе", голкипер которого Карлос Эмануэль Франко прибежал на половину поля соперника чтобы как-то помочь своей команде. Однако навес в штрафную "Боливара" оказался не очень удачным: вратарь Матиаса Дитуро вышел на перехват, забрал мяч и тут же ударом через все поле отправил его в пустые ворота "Сан-Хосе".

Так был установлен окончательный счет встречи — 3:1, а "Боливар" набрал 28 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Соперник Емельяненко пообещал купить россиянину водки после победы

Соперник Емельяненко пообещал купить россиянину водки после победы
Будущий соперник российского бойца ММА Федора Емельяненко американец Мэтт Митрион рассказал, что сделает с гонораром после победы над "Последним Императором".

Два лучших бомбардира США не поедут на чемпионат мира в Кельн

Два лучших бомбардира США не поедут на чемпионат мира в Кельн
Сборной США придется обойтись на предстоящем мировом первенстве по хоккею в Кельне без своих лучших бомбардиров — Патрика Кэйна и Остина Мэттьюса.

В Боливии вратарь забил гол ударом от ворот

В Боливии вратарь забил гол ударом от ворот
Любопытный момент приключился в матче 12 тура чемпионата Боливии по футболу. В самом конце встречи голкипер "Боливара" Матиас Дитуро забил мяч в ворота "Сан-Хосе" ударом из своей штрафной площади.

У этой девушки-судьи есть чему поучиться арбитрам сильного пола

У этой девушки-судьи есть чему поучиться арбитрам сильного пола
Девушка-судья, обслуживавшая матч юношеского женского футбольного чемпионата штата Айова (США), проявила отличную реакцию и великолепную растяжку, передает ABC News.

ЦСКА и "Фенербахче" первыми вышли в "Финал четырех" Евролиги

ЦСКА и Фенербахче первыми вышли в Финал четырех Евролиги
Московский ЦСКА и стамбульский "Фенербахче" досрочно стали первыми участниками главного клубного турнира в европейском баскетболе — "Финала четырех" Евролиги.
Facebook друзья
Rambler's Top100