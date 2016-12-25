Уволенный за коррупцию экс-тренер сборной Англии возглавил "Кристал Пэлас"

rus.DELFI.lv
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 12:47
Бывший наставник сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс, уволенный в сентябре из национальной команды за коррупцию, возглавил клуб премьер-лиги "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт "стекольщиков".
Samas Allardyce'as
© Reuters-Scanpix

Британские СМИ сообщают, что контракт с Эллардайсом рассчитан на 2,5 года. Ранее специалист, будучи главным тренером сборной Англии, был уличен журналистами издания The Telegraph в коррупции.

Репортеры представились азиатскими бизнесменами и вывели Эллардайса на переговоры, во время которых тот запросил 400 тысяч фунтов стерлингов за помощь "бизнесменам" в получении прибыли от трансферных сделок в чемпионате Англии.

После скандальной информации контракт между Футбольной ассоциации Англии и Эллардайсом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сообщалось также, что тренер может быть отстранен на определенное время от футбольной деятельности, но этого, как видим, не произошло.

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