Устюгов впервые стал чемпионом мира, Бьорген превзошла достижение Вяльбе

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 26 февраля 2017 г. 09:54
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти в мужском скиатлоне на 30 км победил россиянин Сергей Устюгов, в женском скиатлоне на 15 км — норвежка Марит Бьорген.
© Sputnik / Scanpix

В скиатлоне участники гонки стартуют все вместе, первую половину дистанции преодолевают классическим ходом, вторую — коньковым.

У мужчин после первых 15 километров впереди была большая группа, но вскоре после того, как лыжники сменили лыжи для конькового хода, вперед устремились Устюгов и норвежец Мартин Йонсруд Сундбю — главный конкурент россиянина. Тандем лидеров стал уходить от основной группы, в которой не оказалось никого, кто мог бы поддержать темп Устюгова и Сундбю и ликвидировать отставание.

В паре тандема лидеров первым почти постоянно бежал Устюгов, тогда как Сундбю отсиживался за могучей спиной россиянина и не выходил на смены. Развязка наступила в последней горе: Сундбю попытался было взвинтить темп и пройти россиянина, но споткнулся, упал и сломал себе палку. На этом норвежец потерял примерно 5-6 секунд, чего оказалось достаточно, чтобы Сергей убежал вперед и создал задел.

На стадионе Устюгов не позволил приблизиться к себе сопернику и уверенно финишировал первым. Сундбю отстал на 6 секунд и взял серебро, бронза — у норвежца Финна Хогена Крога, проигравшего чемпиону более полуминуты.

Для Устюгова это первое золото в карьере на чемпионатах мира и вторая медаль на нынешнем ЧМ в Лахти: два дня назад он завоевал серебро в спринте. в этом сезоне Устюгов стал победителем престижной многодневки "Тур де ски" (Сундбю был вторым).

В женском скиатлоне был похожий сценарий гонки. После половины дистанции образовалась небольшая группа претенденток на награды, из которой в отрыв убежали Бьорген и финка Криста Пярмякоски. Темп задавала норвежка, но финка долго шла вплотную. Решающую атаку Бьорген провела за 1.5 километра до финиша, сбросив с плеч соперницу.

Золотая медаль в этой гонке стала для Бьорген 15-й в карьере. По количеству золота на чемпионатах мира она обошла российскую лыжницу Елену Вяльбе (14). Бьорген четыре раза побеждала в эстафетах, один раз — в командном спринте и десять — в личных гонках. Всего у норвежки 23 медали мировых первенств, что тоже является рекордом. Также Бьорген является 6-кратной Олимпийской чемпионкой.

Оставшаяся второй Пярмякоски впервые в карьере попала в призеры на ЧМ, а тройку лучших замкнула шведка Шарлотте Калла.

Латвийские лыжники в скиатлоне не выступали.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

Мужчины. Скиатлон на 30 км (15 "классика" + 15 "конек")

1. Сергей Устюгов (Россия) — 1:09.16,7
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +6,7 сек
3. Финн Хоген Крог (Норвегия) +31,8
4. Шюр Рете (Норвегия) +33,1
5. Алекс Харви (Канада) +33,3
6. Дидрик Тонсет (Норвегия) +33,5…

Женщины. Скиатлон на 15 км (7.5 км "классика" + 7.5 км "конек")

1. Марит Бьорген (Норвегия) — 37.57,5
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) +4,8 сек
3. Шарлотте Калла (Швеция)+ 32,0
4. Натали фон Зибенталь (Швейцария) +1.05,0
5. Хайди Венг (Норвегия) +1.05,1
6. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.05,4…

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