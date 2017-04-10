Устюгов в день рождения выиграл марафон, Нортуг спел в честь россиянина

rus.DELFI.lv
понедельник, 10 апреля 2017 г. 14:03
В прошедшие выходные в Ханты-Мансийске прошел лыжный марафон, ставший финальным этапом серии FIS Worldloppet Cup в этом сезоне, а проведший его блестяще россиянин Сергей Устюгов отметил свое 25-летие.
© Sputnik / Scanpix

Впервые гонка в Ханты-Мансийске прошла пять лет назад. В субботу, когда и состоялся Югорский марафон, день рождения отмечал Сергей Устюгов. Его главный соперник на этих соревнованиях Петтер Нортуг грозился обогнать россиянина, но буквально перед стартом норвежский лыжник согласился даже спеть в честь россиянина и исполнил песню Happy Birthday To You.

А победу в гонке все-таки одержал именинник, Нортуг финишировал вторым через 40 секунд и опередил занявшего третье место швейцарца Кандида Пролона буквально на одну десятую.

Сезон-2016/2017 стал для Устюгова лучшим: он одержал великолепную победу в многодневке "Тур де Ски", а также завоевал пять медалей на чемпионате мира (2 золота и 3 серебра).

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