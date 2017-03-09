Устюгов в борьбе с пятью норвежцами взял бронзу

Сегодня в норвежском Драммене стартовал 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам и были разыграны медали в мужском и женском спринте классическим стилем.
У мужчин в финальном забеге на дистанции 1,2 км победу участвовали пятеро норвежцев и один россиянин Сергей Устюгов.
Победу одержал хозяин соревнований Эйрик Брандсдал, который опередил на 2,55 секунды соотечественника Йоханнеса Клэбо и на 3,28 секунды — Устюгова.
В женском спринте доминировали шведки: за ними первое место (Стина Нильссон) и третье (Ханна Фальк), второй финишировала финка Криста Пармаковски.