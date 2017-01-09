Устюгов поставил жирную точку и выиграл многодневку "Тур де Ски"

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rus.DELFI.lv
понедельник, 9 января 2017 г. 08:50
В итальянском Валь ди Фиемме завершился пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам и популярная многодневка "Тур де Ски", победителем которой стал россиянин Сергей Устюгов.
© AP

Он стал вторым российским лыжником, которому удалось выиграть эту престижнейшую многодневку (после Александра Легкова).

Устюгов сумел сегодня отстоять свое преимущество в 9-километровой гонке преследования над ближайшим преследователем норвежцем Мартином Сундбю, который стартовал на 1 минуту 11,9 секунды позже. В результате Сундбю отыграл только девять секунд, а общий разрыв на финише между ними по итогам многодневки составил 1 минуту и 2,9 секунды. Третье общее место в "Туре" сохранил швейцарец Дарио Колонья.

В нынешнем "Тур де Ски" Устюгов выиграл пять первых стартов "Тура" подряд и установил новый рекорд популярной многодневки, ведущей отсчет с 2007 года. Соревнование является частью Кубка мира. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102. У женщин, кстати, победительницей "Тур де Ски-2017" стала норвежка Хайди Венг.

Устюгов так прокомментировал свою победу в "Туре": "Сейчас нет никаких эмоций и мыслей в голове. Этот "Тур" я выиграл не только ради себя, но и ради отстраненных ребят. Парни, у нас получилось! Спасибо всем болельщикам, за меня переживала вся Россия".

Напомним, что 27 декабря решением Международного лыжного союза (FIS) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил от соревнований временно были отстранены российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов. Все они пропустили "Тур де Ски".

Добавим, что впервые участвовавший в соревнованиях такого ранга латвиец Индулис Бикше сегодня завершил гонку на последнем 40-м месте и в общем зачете остался 40-м. Его отставание по сумме семи гонок от Устюгова составило 19 минут.

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