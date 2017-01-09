Устюгов поставил жирную точку и выиграл многодневку "Тур де Ски"

В итальянском Валь ди Фиемме завершился пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам и популярная многодневка "Тур де Ски", победителем которой стал россиянин Сергей Устюгов.

Он стал вторым российским лыжником, которому удалось выиграть эту престижнейшую многодневку (после Александра Легкова).

Устюгов сумел сегодня отстоять свое преимущество в 9-километровой гонке преследования над ближайшим преследователем норвежцем Мартином Сундбю, который стартовал на 1 минуту 11,9 секунды позже. В результате Сундбю отыграл только девять секунд, а общий разрыв на финише между ними по итогам многодневки составил 1 минуту и 2,9 секунды. Третье общее место в "Туре" сохранил швейцарец Дарио Колонья.

В нынешнем "Тур де Ски" Устюгов выиграл пять первых стартов "Тура" подряд и установил новый рекорд популярной многодневки, ведущей отсчет с 2007 года. Соревнование является частью Кубка мира. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102. У женщин, кстати, победительницей "Тур де Ски-2017" стала норвежка Хайди Венг.

Устюгов так прокомментировал свою победу в "Туре": "Сейчас нет никаких эмоций и мыслей в голове. Этот "Тур" я выиграл не только ради себя, но и ради отстраненных ребят. Парни, у нас получилось! Спасибо всем болельщикам, за меня переживала вся Россия".

Напомним, что 27 декабря решением Международного лыжного союза (FIS) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил от соревнований временно были отстранены российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов. Все они пропустили "Тур де Ски".

Добавим, что впервые участвовавший в соревнованиях такого ранга латвиец Индулис Бикше сегодня завершил гонку на последнем 40-м месте и в общем зачете остался 40-м. Его отставание по сумме семи гонок от Устюгова составило 19 минут.