Усэйн Болт выиграл прощальную стометровку на родине

bbcrussian.com
понедельник, 12 июня 2017 г. 14:34
Самый титулованный ямайский бегун в истории Усэйн Болт пробежал последний в своей карьере стометровый забег на родной земле, в который раз оставив всех соперников позади.
Usainas Boltas
© AP / Scanpix

Окончательное прощание 30-летнего ямайца со спринтом состоится в августе на чемпионате мира в Лондоне.

В ноябре прошлого года спортсмен неожиданно объявил о переходе в футбол.

Восьмикратный олимпийский чемпион выиграл забег "Встречай легенду" перед 30 тысячами поклонников в столичном Кингстоне.

При этом Болт отметил, что на него напала неожиданная нервозность.

"Сам забег - все бы ничего. Должен сказать, что это было достойно. Но не думаю, что когда-либо так нервничал на стометровке", - отмечает Усэйн.

Эта классическая дистанция покорилась стопам бегуна за 10,03 секунды. Возбужденая толпа болельщиков тем временем махала флажками, дудела в вувузелы и запускала в небо фейерверки.

Чемпион спринта не упустил случая поцеловать финишную прямую после своей победы, а затем предстал перед объективами в своей фирменной "позе молнии".

Болт, чья фамилия переводится с английского как "молния", был не очень доволен своей техникой в "одном из своих худших забегов", но посчитал нужным пробежать без создания травмоопасных ситуаций и показать фанатам, как он благодарен им за многолетнюю поддержку.

"Сама атмосфера, люди, которые вышли, чтобы показать мне свое отношение, это было невероятно волнительно. Никогда такого не ожидал. Я думал, что это будет мощно, но трибуны были забиты до отказа! Благодарю всех за поддержку", - добавил чемпион.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс и президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу также присутствовали на кингстонском стадионе.

"Вот сидите вы в пабе и рассуждаете: кто лучший футболист? Никто не придет к согласию. Если будет аналогичная дискуссия о гольфе или теннисе - то же самое. А вот он [Болт] - величайший спринтер всех времен", - поделился своими мыслями Коу после победы ямайца.

Болт выиграл стометровки, двухсотметровки и эстафетные забеги 4х100 метров на трех последних Олимпиадах - в Пекине в 2008 году, в Лондоне спустя четыре года и в Рио-де-Жанейро - в прошлом году.

Впрочем, одну из уникальной "тройной троицы" медалей атлету пришлось вернуть - другой член сборной Ямайки Неста Картер был уличен в использовании запрещенного препарата в мужской эстафете 4x100 м на пекинской Олимпиаде в 2008 году.

Кроме того, Болту принадлежит мировой рекорд скорости на 100 метрах - 9,58 секунды и на двухсотметровке - 19,19 секунды.

"Я бы хотел, чтобы Усэйн бегал хоть еще 40 лет. Его будет очень не хватать", - говорит земляк бегуна, продавец фруктов Карлос Морган.

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