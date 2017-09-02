US Open: Севастова вышла в 1/8 финала. Дальше — Шарапова

Для Севастовой поединок с Векич (52-я в мире) был вторым в карьере: в феврале прошлого года латвийка в трех сетах победила хорватку на турнире в китайском Гаосюне. В Нью-Йорке лиепайчанка разобралась с Векич всего за час и 7 минут.

Севастова в третий раз в карьере вошла в топ-16 на "мэйджоре". На пути в 1/8 финала она не проиграла ни сета, набрала 240 рейтинговых очков и, скорее всего, сохранит место в двадцатке лучших тенниситок мира по итогам турнира. Прошлый US Open лиепайчанка завершила на стадии 1/4 финала.

Меж тем Шарапова в третьем круге победила 18-летнюю представительницу США Софию Кенин — 7:5, 6:2. Россиянка провела всего пятый двухсетовый матч из 12 сыгранных после возвращения в тур. Экс-первая ракетка мира проводит первый "Большой шлем" после дисквалификации за мельдоний.

Американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс, испанки Гарбинья Мугуруса и Карла Суарес-Наварро, чешка Петра Квитова и немка Юлия Гергес также прошли в 1/8 финала.

Чемпионка "Ролан Гаррос" Алена Остапенко 1 сентября на корты выходила дважды — в парном разряде и в миксте. В первом круге парного разряда вместе с канадкой Эжени Бушар она проиграла Элизе Мартенс (Бельгия) и Деми Шуурс (Нидерланды) — 5:7, 2:6. А в смешанном разряде латвийская теннисистка вместе с французом Фабрисом Мартином победила вторых сеяных — Саню Мирзу (Индия) и Ивана Додига (Хорватия) — 5:7, 6:3, 10:6.

В субботу Остапенко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге одиночного разряда. Победительнице в 1/8 финала будет противостоять эстонка Кайя Канепи или японка Наоми Осака.

У мужчин в 1/16 финала неожиданное поражение потерпел хорват Марин Чилич. Чемпион US Open-2014 в четырех сетах уступил аргентинцу Диего Шварцману.

1 сентября. 1/16 финала

Женщины

Мария Шарапова (Россия) — София Кенин (США) — 7:5 6:2

Анастасия Севастова (Латвия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2 6:3

Слоан Стивенс (США) — Эшли Барти (Австралия) — 6:2 6:4

Юлия Гергес (Германия) — Александра Крунич (Сербия) — 6:3 6:3

Гарбинья Мугуруса (Испания) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 6:1 6:1

Петра Квитова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:0 6:4

Винус Уильямс (США) — Мария Саккари (Греция) — 6:3 6:4

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:1 3:6 6:3

Мужчины

Диего Шварцман (Аргентина) — Марин Чилич (Хорватия) — 4:6 7:5 7:5 6:4

Люка Пуй (Франция) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 2:6 6:3 6:4 6:4

Пабло Каррено-Буста (Испания) — Николя Маю (Франция) — 6:3 6:4 6:3

Денис Шаповалов (Канада) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 3:6 6:3 6:3 1:0, отказ

Кевин Андерсон (ЮАР) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:4 6:3 6:2

Паоло Лоренци (Италия) — Томас Фаббиано (Италия) — 6:2 6:4 6:4

Миша Зверев (Германия) — Джон Изнер (США) — 6:4 6:3 7:6

Сэм Куэрри (США) — Раду Албот (Молдова) — 4:6 6:2 6:4 6:4