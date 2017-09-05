US Open: Россиянин Рублев преподнес вторую сенсацию и вышел на Надаля

Сейчас Рублев занимет 53-е место в мире, а на US Open всего в пятый раз играет в основной сетке турниров этого уровня. Победа над Гоффеном стала второй сенсацией от россиянина на US Oрen-2017: во втором круге москвич обыграл седьмого сеяного болгарина Григора Димитрова, а всего за 4 матча отдал соперникам всего один сет.

Рублев стал самым молодым четвертьфиналистом US Open с 2001 года, когда до этой стадии дошел Энди Роддик. Тогда американцу 19 лет исполнилось по ходу турнира (Рублеву исполнится 20 лет в октябре).

В четвертьфинале Рублев впервые в карьере сыграет с лидером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем. Испанец в четвертом круге за 101 минуту разгромил украинца Александра Долгополова (50-я победа на турнире) и вышел в четвертьфинал US Open впервые с 2013 года, когда выиграл этот турнир.

В соперничестве двух ветеранов 36-летний швейцарец Роджер Федерер (3-й посев) в трех партиях переиграл 33-летнего немца Филиппа Кольшрайбера. Теперь пятикратный чемпион US Open встретится с Хуаном Мартином Дель Потро (24): аргентинец одержал волевую победу над австрийцем Домиником Тимом (8). В двух первых партиях на корте доминировал Тим (6:1, 6:2), в третьем инициатива перешла к дель Потро (6:1). В четвертом сете, который продолжался ровно час, на тай-брейке аргентинец был стабильнее (7:1), а в решающей партии чемпион US Open-2009 поставил точку — 6:4. Матч продолжался 3 часа 28 минут.

В женском турнире завершила выступления 20-летняя Дарья Касаткина, в 1/16 финала выбившая первую ракетку Латвии Алену Остапенко. В четвертом круге последняя из россиянок уступила эстонке Кайе Канепи.

Чемпионка "Уимлбдона-2017" испанка Гарбинье Мугуруса проиграла чешке Петре Квитовой и не сможет пока претендовать на первую строку в рейтинге. Также как и украинка Элина Свитолина, в трех сетах уступившая американке Мэдисон Киз.

Лидер мирового рейтинга чешка Каролина Плишкова за 46 минут разгромила американку Дженнифер Брэди и в четвертьфинале встретится с другой представительницей США Коко Вандевей, которая обыграла чешку Люцию Шафаржову. В целом в 1/4 финала добрались 4 теннисистки США, две чешки, а также латвийка Анастасия Севастова и эстонка Канепи. Соперницей Севастовой в четвертьфинале станет американка Слоун Стивенс.

1/8 финала

Мужчины

Андрей Рублев (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 7:5 7:6 6:3

Рафаэль Надаль (Испания) — Александр Долгополов (Украина) — 6:2 6:4 6:1

Роджер Федерер (Швейцария) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4 6:2 7:5

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия) — 1:6 2:6 6:1 7:6 6:4

Пабло Каррено-Буста (Испания) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 7:6 7:6

Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) — Люка Пуй (Франция) — 7:6 7:5 2:6 5:2

Сэм Куэрри (США) — Миша Зверев (Германия) — 6:2 6:2 6:1

Кевин Андерсон (ЮАР) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:4 6:3 6:7 6:4

Женщины

Кайя Канепи (Эстония) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:4 6:4

Мэдисон Киз (США) — Элина Свитолина (Украина) — 7:6 1:6 6:4

Коко Вандевей (США) — Люция Шафаржова (Чехия) — 6:4 7:6

Анастасия Севастова (Латвия) — Мария Шарапова (Россия) — 5:7 6:4 6:2

Каролина Плишкова (Чехия) — Дженнифер Брэди (США) — 6:1 6:0

Петра Квитова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 7:6 6:3

Винус Уильямс (США) — Карла Суарес-Наварро (Испания) — 6:3 3:6 6:1

Слоун Стивенс (США) — Юлия Гергес (Германия) — 6:3 3:6 6:1