US Open: Надаль разгромил Рублева, а Плишкова больше не первая ракетка мира

Плишкова в прошлом сезоне была финалисткой US Open (уступила в финале немке Ангелик Кербер), но теперь не защитила прошлогодние очки и потеряет первое место в рейтинге WTA, в котором лидировала с середины лета.
23-летняя Мугуруса этим летом выиграла два из пяти своих титулов ("Уимблдон" и Цинциннати), а в прошлом году была чемпионкой "Ролан Гаррос". Испанская теннисистка станет 24-й первой ракеткой мира в истории.
22-я ракетка мира Коко Вандевей (20-й посев) вышла во второй полуфинал "Шлема" в карьере и сезоне, во второй раз обыграв первую ракетку мира. На AusOpen-2017 25-летняя Вандевей также дошла до полуфинала, по пути обыграв действующую чемпионку Кербер.
Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" Винус Уильямс (9-й посев) одолела чешку Петру Квитову (13) — 6:3, 3:6, 7:6. С точно таким же счетом еще одна американка Слоан Стивенс взяла верх над латвийкой Анастасией Севастовой (16).
Уильямс-старшая впервые за семь лет вышла в полуфинал на турнире и в 23-й раз на всех "Шлемах" в карьере. 37-летняя Винус стала самой возрастной полуфиналисткой в истории турнира и впервые с 2011-го вернется в топ-5 рейтинга. В полуфинале чемпионка-2000 и 2001 сыграет со Стивенс.
У мужчин двукратный чемпион US Open (2010, 2013) 31-летний Рафаэль Надаль в четвертьфинале разгромил Рублева, позволив взять тому всего 5 геймов. На нынешнем турнире 19-летний россиянин выбил сразу двух игроков топ-10 (болгарина Димитрова и бельгийца Гоффена), но сил на испанца у него не хватило.
32-я ракетка мира австралиец Кевин Андерсон (28) обыграл хозяина кортов Сэма Куэрри (17) и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". 31-летний южноафриканец, с прошлого года перенесший травмы колена, плеча, голеностопа, паха, локтя и бедра, в начале сезона опускался на 80-е место рейтинга, а теперь стал первым за 14 лет представителем ЮАР в полуфинале "мэйджора" (после Уэйна Феррейры на AusOpen-2003).
В пяти матчах Андерсон выполнил 92 эйса (лидер турнира) и теперь за место в финале сыграет с другим дебютантом стадии Пабло Каррено-Бустой (12). Испанец на классе прошел аргентинца Диего Себастьяна Шварцмана.
US Open. 1/4 финала
Женщины
Коко Вандевей (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6 6:3
Винус Уильямс (США) — Петра Квитова (Чехия) — 6:3 3:6 7:6
Слоун Стивенс (США) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3 3:6 7:6
Мэдисон Киз (США) — Кайя Канепи (Эстония)
Мужчины
Рафаэль Надаль (Испания) — Андрей Рублев (Россия) — 6:1 6:2 6:2
Пабло Каррено-Буста (Испания) — Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) — 6:4 6:4 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР) — Сэм Куэрри (США) — 7:6 6:7 6:3 7:6
Роджер Федерер (Швейцария) — Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
US Open: Надаль разгромил Рублева, а Плишкова больше не первая ракетка мира
В Нью-Йорке на Открытом чемпионате США в...
Литва обыграла Германию и заняла первое место в группе (14)
Сегодня в Тель-Авиве (Израиль) в матче лидеров группы "В"...
Южная Корея и Саудовская Аравия едут на ЧМ в Россию, Узбекистан — нет
В азиатской зоне определились еще два участника...
Отбор на ЧМ-2018: Украина проиграла в Исландии, Испания забила 8 голов
В восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018 по...
Макларен не снимал обвинения о системе допинга в России (1)
Канадский специалист Ричард Макларен опроверг...
TOP новостей
Глава Ассоциации банков Литвы: следующий кризис может быть геополитическим (4)
Мантас Залаторюс, который начал на этой неделе свою...
Петербургский политик: хорошим отношениям мешает комплекс большого брата
"Петербург — как Россия, эффекты (от санкций) действуют...
Погода: лето не сдается - на выходных ожидается потепление
Осень на этой неделе продемонстрировала не самую...
Две трети жителей Литвы видят в Островецкой АЭС угрозу безопасности (158)
Две трети жителей Литвы считают, что строящаяся в...
Цены значительно возросли: почему так произошло? (79)
Перед введением евро было много обещаний, что цены не...