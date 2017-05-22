Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин

В возрасте 78 лет умер известный российский спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин, сообщает «Р-Спорт».

Жена комментатора Ольга Перетурина рассказала РБК, что последние две недели ее муж находился в реанимации.

«Пять лет назад у него был инсульт. Он лежал, не вставая, был парализован. Пять лет он продержался. Но с 16 марта (2017 года – прим. ) началось резкое ухудшение состояния его здоровья. Несколько раз его госпитализировали: домой, потом обратно в больницу, у него падало давление, с почками начались проблемы. Последние две недели он находился в реанимации», — сказала она.

Ольга Перетурина добавила, что о дате и месте похорон Перетурина будет известно во вторник.

Перетурин начал работать комментатором с 1970 года после завершения карьеры футболиста. Он выступал за кировское и ленинградское «Динамо», «Автомобилист» (Ленинград) и «Сатурн» (Рыбинск). Первым матчем, который прокомментировал Перетурин, стала встреча сборных СССР и Югославии. Затем он комментировал крупнейшие соревнования по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх.

С ноября 1980 года он был ведущим передачи «Футбольное обозрение», которая выходила на «Первом канале» в течение 19 лет.