Умер легендарный хоккеист Владимир Петров

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rus.DELFI.lv
вторник, 28 февраля 2017 г. 10:41
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров умер в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС.
© RIA / Scanpix

Владимир Петров скончался сегодня в 4 утра. О причинах смерти не сообщается.

Большую часть карьеры спортсмен выступал за московский ЦСКА в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. В составе армейского клуба форвард 11 раз выиграл чемпионат СССР. Со сборной СССР Петров дважды выиграл Олимпиаду (в 1972 году в Саппоро и в 1976-м в Инсбруке) и девять раз становился чемпионом мира. Трижды признавался лучшим бомбардиром ЧМ (1973, 1977, 1979).

В последнее время Петров входил в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. С 1992 по 1994 гг. возглавлял Федерацию хоккея России. В 2006 году введен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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