Уимблдон: Плишкова вылетела в 1/32 финала, но сохраняет шансы на №1

На "Уимблдоне" сыграны все матчи второго круга. В женском разряде пятый год подряд не может попасть в 1/16 финала чешка Каролина Плишкова: третья ракетка мира уступила словачке Магдалене Рыбариковой, но по-прежнему сохраняет шансы на звание первой ракетки мира .

Помимо Плишковой на лидерство в рейтинге WTA по итогам "Уимблдона" претендуют действующая первая ракетка мира немка Анжелик Кербер и вторая "сеяная" румынка Симона Халеп. Прошлогодняя финалистка турнира Кербер во втором круге обыграла бельгийку Флипкенс.

Продолжают выступления россиянка Светлана Кузнецова, эстонка Анетт Контавейт, датчанка Каролин Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса, Агнешка Радванска из Польши.

В мужском разряде побед во втором круге добились серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим, канадец Милош Раонич, немцы Миша и Саша Зверевы.

6 июля. 1/32 финала

Женщины

Светлана Кузнецова (Россия) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:0 7:5

Анетт Контавейт (Эстония) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3 6:2

Анжелик Кербер (Германия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5 7:5

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 3:6 7:5 6:2

Каролин Возняцки (Дания) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 6:3 6:4

Агнешка Радванска (Польша) — Кристина Макхейл (США) — 5:7 7:6 6:3

Элисон Риск (США) — Кристина Младенович (Франция) — 2:6 6:4 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:2 6:4

Тимеа Бачински (Швейцария) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:1 6:0

Коко Вандевей (США) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4 6:2

Шелби Роджерс (США) — Люция Шафаржова (Чехия) — 6:7 6:4 6:3

Зарина Дияс (Казахстан) — Арина Родионова (Австралия) — 6:4 7:6

Полона Герцог (Словения) — Варвара Лепченко (США) — 6:7 6:2 6:2

Сорана Кырстя (Румыния) — Бетани Маттек-Сэндс (США) — 4:6 7:6, отказ

Леся Цуренко (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1 2:6 6:3

Петра Мартич (Хорватия) — Дениса Аллертова (Чехия) — 6:1 6:4

Мужчины

Милош Раонич (Канада) — Михаил Южный (Россия) — 3:6 7:6 6:4 7:5

Альберт Рамос-Винолас (Испания) — Андрей Рублев (Россия) — 7:5 6:7 4:6 6:3 6:4

Новак Джокович (Сербия) — Адам Павлашек (Чехия) — 6:2 6:2 6:1

Роджер Федерер (Швейцария) — Душан Лайович (Сербия) — 7:6 6:3 6:2

Доминик Тим (Австрия) — Жиль Симон (Франция) — 5:7 6:4 6:2 6:4

Александр Зверев (Германия) — Фрэнсис Тиафу (США) — 6:3 6:4 6:3

Томаш Бердых (Чехия) — Райан Харрисон (США) — 6:4 6:3 6:7 6:3

Григор Димитров (Болгария) — Маркос Багдатис (Кипр) — 6:3 6:2 6:1

Гаэль Монфис (Франция) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 7:6 6:4 6:4

Себастьян Офнер (Австрия) — Джек Сок (США) — 6:3 6:4 3:6 2:6 6:2

Дуди Села (Израиль) — Джон Изнер (США) — 6:7 7:6 5:7 7:6 6:3

Миша Зверев (Германия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:1 6:2 2:6 3:6 6:4

Фабио Фоньини (Италия) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:6 6:4 6:2

Эрнест Гулбис (Латвия) — Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 6:4 6:4 7:6

Джаред Дональдсон (США) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:4 7:6 6:7 6:2

Давид Феррер (Испания) — Стив Дарси (Бельгия) — 3:0, отказ

Адриан Маннарино (Франция) — Ючи Сугита (Япония) — 6:1 5:7 4:6 7:6 6:2