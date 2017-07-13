Уимблдон: Маррей сложил полномочия, а трехкратный чемпион Джокович снялся

Любимец британской публики Маррей до стадии четвертьфинала добрался уверенно, где его соперником стал Сэм Куэрри. Почти двухметровый американец свои лучшие результаты показывает именно на лондноском "мэйджоре". Так, в прошлом сезоне Куэрри в третьем круге обыграл Джоковича, который тогда был первой ракеткой мира.

Маррей против Куэрри вел по партиям 2-1, но затем в игре двукратного чемпиона "Уимблдона" наступил резкий спад. Куэрри прочно завладел инициативой и два следующих сета громил соперника со счетом 6:1.

Куэрри впервые в карьере вышел в полуфинал на "Большом шлеме". Для этого ему потребовалось 42 попытки на "мэйджорах" — это самое больше число попыток в Открытой эре (с 1968 года). Также американец стал самым низкорейтинговым полуфиналистом "Большого шлема" с 2009 года. Тогда неец Томми Хаас приехал на "Уимблдон" 34-й ракеткой мира и вошел в четверку лучших.

Маррей не защитил титул, что могло ему стоить первого места в рейтинге. С первой позиции британца мог потеснить Джокович, но второй "сеяный" не смог доиграть четвертьфинальный матч против чехв Томаша Бердыха: при счете 6:7, 0:2 он снялся из-за травмы локтя. Сербский теннисист снялся с матча турнира "Большого шлема" впервые с AusOpen-2009. После игры Новак заявил, что локоть его беспокоит уже год-полтора.

Маррей сохранил первую строку, при этом в новом рейтинге у первой ракетки будет наименьшее количество очков (7750) с момента введения новой системы начисления баллов в 2009 году. До этого меньше всего очков в качестве лидера имел испанец Рафаэль Надаль в июне 2010 года (8700).

Кроме того, впервые с 2003 года на вершине рейтинга будет теннисист, не являющийся действующим чемпионом ни на одном из турниров "Большого шлема" (на последних четырех "мэйджорах" Маррей ни разу не дошел до финала). 14 лет назад в аналогичной ситуации находился австралиец Ллейтон Хьюитт.

Люксембуржец Жиль Мюллер в 1/8 финала в марафонском матче обыграл Рафаэля Надаля (15:13 в пятом сете), но в следующем круге уступил Марину Чиличу. Этот матч тоже состоял из пяти партий, и на решающую сил у хорвата осталось больше — 6:1.

А соперником Бердыха в полуфинале будет Роджер Федерер. Семикратный чемпион "Уимблдона" в трех партиях переиграл канадца Милоша Раонича и в 12-й раз вышел в полуфинал турнира. Матч против Раоничем стал для швейцарца сотым на "Уимблдоне" (89 из них он выиграл).

Таким образом, 35-летний Федерер стал единственным представителем так называемой "Большой четверки", вышедшим в полуфинал. В последний раз такое случалось на "Ролан Гаррос"-2009, который Роджер выиграл.

Полуфиналы пройдут 14 июля, финал — 16 июля.

12 июля. Мужчины. 1/4 финала

Сэм Куэрри (США) — Энди Маррей (Великобритания) — 3:6 6:4 6:7 6:1 6:1

Марин Чилич (Хорватия) — Жиль Мюллер (Люксембург) — 3:6 7:6 7:5 5:7 6:1

Роджер Федерер (Швейцария) — Милош Раонич (Канада) — 6:4 6:2 7:6

Томаш Бердых (Чехия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 2:0, отказ