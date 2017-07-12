"Уимблдон": чехлит ракетку последняя россиянка, главная неудачница дня — Симона

rus.DELFI.lv
среда, 12 июля 2017 г. 10:37
На стадии четвертьфинала "Уимблдона" завершила выступление последняя из солидного отряда российских теннисисток — Светлана Кузнецова. Седьмая "сеяная" примерно за два часа проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (14-я) — 3:6, 4:6.
Svetlana Kuznecova
© AFP/Scanpix

В полуфинале Мугуруса сыграет с 87-й ракеткой мира Магдаленой Рыбариковой: 28-летняя словачка, которая ранее на турнирах "Большого шлема" не проходила дальше третьего круга, во втором круге выбила третью ракетку мира чешку Плишкову, а в четвертьфинале — американку Вандевей (24-й посев).

В другом полуфинале сыграют пятикратная чемпионка "Уимблдона" Винус Уильямс (10-й посев) и Йоханна Конта (6). 37-летняя американка остановила новую зведу тенниса Алену Остапенко из Латвии (у чемпионки "Ролан Гаррос-2017" прервалась 11-матчевая победная серия на "мэйджорах"), а британка — вторую ракетку мира Симону Халеп. Румынка в очередной раз осталась без первого титула на "Шлеме" и вновь упустила шанс стать первой ракеткой мира: с первой позиции немку Кербер сместит Плишкова.

Полуфиналы у женщин пройдут 13 июля, финал — 15 июля.

В мужском разряде был сыгран последний из матчей 1/8 финала. Второй сеяный на турнире серб Новак Джокович в трех сетах переиграл француза Маннарино. В четвертьфинале трехкратного чемпиона ждет чех Томаш Бердых. Другие пары составили: Маррей — Куэрри, Раонич — Федерер и Мюллер — Чилич. Матчи пройдут 12 июля.

11 июля

Женщины. 1/4 финала

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:3 6:4
Йоханна Конта (Великобритания) — Симона Халеп (Румыния) — 6:7 7:6 6:4
Винус Уильямс (США) — Алена Остапенко (Латвия) — 6:3 7:5
Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Коко Вандевей (США) — 6:3 6:3

Мужчины. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2 7:6 6:4

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Svetlana Kuznecova
На стадии четвертьфинала "Уимблдона" завершила выступление последняя из солидного отряда российских теннисисток — Светлана Кузнецова. Седьмая "сеяная" примерно за два часа проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (14-я) — 3:6, 4:6.

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