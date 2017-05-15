Уэйн Руни за два часа просадил в казино полмиллиона

rus.DELFI.lv
понедельник, 15 мая 2017 г. 16:05
Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни проиграл полмиллиона фунтов стерлингов (592 тысячи евро) в казино за пару часов, сообщает The Sun.
Wayne'as Rooney
© Reuters/Scanpix

По информации издания, футболист провел два часа в Manchester’s 235 Casino, где играл в русскую рулетку и блэк-джек. По словам одного из посетителей заведения, Руни часто ставил на красное и "как-будто находился в собственном мире". Очевидец также отметил, что спортсмен выпил несколько бутылок пива, однако не был пьян.

The Sun отмечает, что англичанин воспользовался отсутствием своей жены Колин, которая вместе с тремя детьми уехала в путешествие по Европе.

Месячная зарплата Руни в "МЮ" составляет около 300 тысяч фунтов (355 тысяч евро). В сезоне-2016/2017 он провел 22 матча в рамках английской премьер-лиги, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Футболист является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Уэйн Руни за два часа просадил в казино полмиллиона

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