УЕФА отклонил апелляцию игрока ЦСКА на двухгодичную дисквалификацию

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) не удовлетворил апелляцию по уменьшению срока дисквалификации полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, сообщает твиттер армейского клуба.

⚡️ УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Романа Еременко pic.twitter.com/NAYl9NO0hJ— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) March 6, 2017

29-летний футболист ЦСКА и сборной Финляндии был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча армейцев в Лиге чемпионов с леверкузенским "Байером". В организме хавбека "красно-синих" был обнаружен кокаин и его метаболиты.

Сперва УЕФА отстранила Еременко на неопределенный срок, а в середине ноября прошлого года дисквалифицировал футболиста на два года. Практически сразу Еременко подготовил апелляцию, которая в итоге была отклонена.