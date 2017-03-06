УЕФА отклонил апелляцию игрока ЦСКА на двухгодичную дисквалификацию

rus.DELFI.lv
понедельник, 6 марта 2017 г. 17:15
Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) не удовлетворил апелляцию по уменьшению срока дисквалификации полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, сообщает твиттер армейского клуба.
Maskvos CSKA futbolo klubo fanai
© Sipa/Scanpix

29-летний футболист ЦСКА и сборной Финляндии был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча армейцев в Лиге чемпионов с леверкузенским "Байером". В организме хавбека "красно-синих" был обнаружен кокаин и его метаболиты.

Сперва УЕФА отстранила Еременко на неопределенный срок, а в середине ноября прошлого года дисквалифицировал футболиста на два года. Практически сразу Еременко подготовил апелляцию, которая в итоге была отклонена.

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УЕФА отклонил апелляцию игрока ЦСКА на двухгодичную дисквалификацию

Maskvos CSKA futbolo klubo fanai
Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) не удовлетворил апелляцию по уменьшению срока дисквалификации полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, сообщает твиттер армейского клуба.

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