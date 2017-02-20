У Шемппа — первое личное золото на ЧМ по биатлону, Шипулин и Фуркад — без медалей

Мужским масс-стартом на 15 километров завершился чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Победу одержал немец Симон Шемпп, серебро — у норвежца Йоханнеса Бо, бронза — у австрийца Симона Эдера.

В масс-старте принимали участие 30 лучших биатлонистов сезона, большая часть из которых отобралась по общему зачету Кубка мира, а еще несколько спортсменов — по результатам на нынешем мировом первенстве.

После первой стрельбы большой пелотон за собой повел россиянин Антон Шипулин. Но стоило ему допустить один промах на второй стрельбе из положения лежа, как он выпал из ведущей группы. Зато в нее вернулся француз Мартен Фуркад, у которого был один промах на первой стрельбе.

После третьего огневого рубежа группа лидеров, в которой начались тактические игры, состояла из восьми человек: австрийцы Эдер и Ландертингер, немцы Шемпп и Пайффер, Фуркад, чемпион мира этого года в гонке на 20 км американец Бэйли, норвежец Йоханнес Бо и болгарин Анев. К ним мог присоединиться и Шпулин, но он еще раз промахнулся. Со стадиона француз ушел третьим, а вскоре взял инициативу на себя и предпринял ускорение. Однако в этот раз конкурентов сбросить Фуркаду не удалось: последнюю стрельбу первая шестерка начинала практически одновременно.

Быстрее всех справился с заключительной стрельбой Эдер, в двух секундах позади него был Шемпп, в 16-ти — Бэйли, в 25-ти — Бо-младший, в 34-х — Шипулин. Фуркад же накала борьбы не выдержал: два штрафных круга и отставание от лидера в 48 секунд. Стоит отметить, что без промахов гонку провели только Шемпп, Эдер и Бэйли.

На решающем отрезке дистанции Шемп быстро догнал Эдера, а вскоре и совершил мощный рывок в гору. Австрийский ветеран быстро отстал, сзади же стремительно накатывал Йоханнес Бо. Норвежец обогнал Бэйли, и перед стадионом настиг Эдера. На финишной прямо скандинав не оставил шансов сопернику и взял серебро. Эта награда стала для Бо-младшего девятой в карьере на чемпионатах мира (3-4-2). У Эдера — бронза и четверая медать в карьере (0-1-3).

Шемпп на финише выиграл у Бо девять секунд и впервые в карьере стал чемпионом мира в личной гонке. Всего у немца теперь восемь медалей (4-2-2).

Шипулин на последнем круге, обогнав Анева и Бэйли, финишировал четвертым, вновь остановившись в шаге от медали на ЧМ-2017. Россиянин отстал от Шемппа на 25 секунд, от Эдера — на 15. Через 6 секунд после Шипулина завершил гонку Фуркад, показавший лучший лыжный ход.

Мартен Фуркад после окончания чемпионата мира уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира: в его активе 1020 очков. На втором месте Шипулин (690), третий — Шемп (673), четвертый — Йоханнес Бо (621), пятый — немец Арнд Пайффер (550), шестой — норвежец Оле-Эйнар Бьорндален (524). Расторгуев — 31-й (221 очко).

ЧМ-2017 (Хохфильцен, 19 февраля). Мужчины. Масс-старт, 15 км

1 Симон Шемп (Германия) — 35.38,3 (0+0+0+0)

2 Йоханнес Бо (Норвегия) +9,0 сек (0+0+0+1)

3 Симон Эдер (Австрия) +10,1 (0+0+0+0)

4 Антон Шипулин (Россия) +25,3 (0+1+1+0)

5 Мартен Фуркад (Франция) +31,3 (1+0+0+2)

6 Лоуэлл Бэйли (США) +33,5 (0+0+0+0)…