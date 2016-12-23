У России отобрали еще и финал Кубка мира по конькобежному спорту

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rus.DELFI.lv
пятница, 23 декабря 2016 г. 07:53
Международный союз конькобежцев (ISU) по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отменить проведение в Челябинске финала Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает "Р-Спорт".
© A.Didžgalvio nuotr.

Как заявил агентству президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, от ISU получено соответствующее уведомление о переносе финала Кубка мира, который должен был пройти в Челябинске в марте будущего года.

Кравцов считает, что такое решение лишено смысла и отметил, что СКР будет обсуждать с ISU вопрос о компенсации потерь, вызванных решением организации. "На стоп-листе стоят гостиницы, проведены предоплаты по ряду моментов, медали очень красивые отлили. Для нас это крайне неприятное событие и тяжелое, как и для оргкомитета. Мы будем обсуждать вопрос о частичной компенсации потерь", — добавил Кравцов.

Напомним, что 22 декабря Союз биатлонистов России под нажимом биатлонного мира отказался от проведения мартовского этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени и первенства мира-2017 среди юниоров в Острове. Еще ранее Россия была лишена февральского чемпионата мира-2017 по бобслею и скелетону.

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