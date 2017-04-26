У этой девушки-судьи есть чему поучиться арбитрам сильного пола

rus.DELFI.lv
среда, 26 апреля 2017 г. 15:10
Девушка-судья, обслуживавшая матч юношеского женского футбольного чемпионата штата Айова (США), проявила отличную реакцию и великолепную растяжку, передает ABC News.
© Reuters/Scanpix

В одном из эпизодов игры мяч полетел в направлении рефери. Чтобы не прерывать траекторию полета мяча и не мешать развитию атаки, судья оригинальным способом уклонилась от летевшего в ее направлении мяча, сев на шпагат. В итоге мяч прошел над ней, и встреча продолжилась как ни в чем не бывало.

Стоит отметить удивительную реакцию девушки-судьи, которой могут позавидовать и взять себе на вооружение куда более опытные рефери сильного пола.

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