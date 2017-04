У этой девушки-судьи есть чему поучиться арбитрам сильного пола

В одном из эпизодов игры мяч полетел в направлении рефери. Чтобы не прерывать траекторию полета мяча и не мешать развитию атаки, судья оригинальным способом уклонилась от летевшего в ее направлении мяча, сев на шпагат. В итоге мяч прошел над ней, и встреча продолжилась как ни в чем не бывало.

Стоит отметить удивительную реакцию девушки-судьи, которой могут позавидовать и взять себе на вооружение куда более опытные рефери сильного пола.

Quick-thinking referee does an impressive split to avoid interfering with the game ball in a women's youth soccer game in Iowa. pic.twitter.com/a5knJYRFT2— ABC News (@ABC) April 25, 2017