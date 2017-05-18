Тысячи фанатов "Спартака" выбежали на поле, едва не сорвав награждение

Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" заполнили поле "Открытия-Арены" и отказывались покидать его, несмотря на предупреждения диктора стадиона о том, что церемония награждения новых чемпионов российской Премьер-лиги может не состояться.

В результате футболистам вручили медали в окружении тысяч фанатов.

После победы "Спартака" со счетом 3:0 над грозненским "Тереком" на поле стадиона "Открытие-Арена" вышли фанаты и полностью заняли его. Так они отметили то, что их команда впервые за 16 лет стала чемпионом России. Трансляцию можно было наблюдать на YouTube на канале Life.

Корреспондент агентства Р-Спорт сообщал, что фанаты сломали ворота на футбольном поле. Он также уточнял, что "Спартак" сам разрешил болельщикам, которых на арене собралось 45 тысяч человек, выйти на поле для участия в праздновании чемпионства.

На поле, судя по фотографиям и видеотрансляции, находилось несколько тысяч фанатов, и из-за этого более получаса не удавалось провести церемонию награждения команды, ставшей чемпионом России сезона-2016/2017.

В итоге футболисты "Спартака" приняли награду на стадионе, стоя в плотном кольце болельщиков. До этого более получаса диктор стадиона, а также сами футбольные фанаты призывали выбежавших на поле вернуться на трибуны.

К болельщикам обратился ветеран московского "Спартака", чемпион СССР 1979 года Александр Мирзоян. "Ребята, вы же спартаковцы! Я вас прошу отойти назад, чтобы мы могли провести церемонию награждения. Ну дайте команде выйти!" - призывал он.

"Отойди!" - скандировали трибуны.

В конце концов диктор предупредил, что награждение будет отменено, если фанаты не очистят поле.

"Уважемые болельщики! Если вы не займете свои места на трибунах, церемония награждения не состоится", - несколько раз повторил диктор.

Однако представитель клуба, также выступавший с микрофоном, сообщил, что достаточно будет создать коридор для игроков и руководства "Спартака". Через некоторое время на заполненное фанатами поле вышли спартаковцы.

На освобожденном болельщиками участке поля вице-премьер Виталий Мутко и президент российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин вручили футболистам чемпионские медали.

Вскоре после награждения фанаты, оккупировавшие футбольное поле, стали расходиться.