Трудовой гол Малкина и волевая победы "Оттавы": все решит седьмой матч

rus.DELFI.lv
среда, 24 мая 2017 г. 16:14
"Оттаве Сенаторз" удалось одержать победу в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинс" и продлить серию до решающего седьмого поединка.
© AP / Scanpix

Шестая игра команда состоялась на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве. Первый период голов не принес, а в начале второго защитник "пингвинов" Тревор Дэйли буквально затолкал шайбу в ворота. "Оттава" запросила видеопросмотр момента, и судьи установили, что имела место атака вратаря.

Спустя минуту счет все-таки был открыт: это Евгений Малкин выкатился из-за ворот и буквально продавил соперников на пятаке — 0:1.

"Сенаторы" сравняли счет на 34-й минуте, когда отличился Бобби Райан, а в дебюте заключительной трети матча победный для "Оттавы" гол забил Майк Хоффман — 2:1.

Таким образом, счет в серии сравнялся (3-3). Решающий матч противостояния будет сыгран на площадке "Питтсбурга" 26 мая.

Кубок Стэнли-2017. Полуфинал (6-й матч):

Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 — Малкин (Коул, Уилсон) — 24:51 (5x5)
1:1 — Райан (Туррис, Карлссон) — 33:15 (5x3)
2:1 — Хоффман (Классон, Макартур) — 41:34 (5x5)

Счет в серии: 3-3.

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