Трудовой гол Малкина и волевая победы "Оттавы": все решит седьмой матч

Шестая игра команда состоялась на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве. Первый период голов не принес, а в начале второго защитник "пингвинов" Тревор Дэйли буквально затолкал шайбу в ворота. "Оттава" запросила видеопросмотр момента, и судьи установили, что имела место атака вратаря.
Спустя минуту счет все-таки был открыт: это Евгений Малкин выкатился из-за ворот и буквально продавил соперников на пятаке — 0:1.
Malkin refused to be stopped. Plain and simple. #StanleyCup pic.twitter.com/Vgs8J8wO1l— NHL (@NHL) May 24, 2017
"Сенаторы" сравняли счет на 34-й минуте, когда отличился Бобби Райан, а в дебюте заключительной трети матча победный для "Оттавы" гол забил Майк Хоффман — 2:1.
Таким образом, счет в серии сравнялся (3-3). Решающий матч противостояния будет сыгран на площадке "Питтсбурга" 26 мая.
Кубок Стэнли-2017. Полуфинал (6-й матч):
Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 — Малкин (Коул, Уилсон) — 24:51 (5x5)
1:1 — Райан (Туррис, Карлссон) — 33:15 (5x3)
2:1 — Хоффман (Классон, Макартур) — 41:34 (5x5)
Счет в серии: 3-3.