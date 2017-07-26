Тренировка с Виталием Кличко продана на аукционе за 6000 долларов

rus.DELFI.lv
среда, 26 июля 2017 г. 15:05
Спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных и публичных закупок ProZorro за 150 тысяч гривен (примерно 5,7 тысячи долларов). Об этом сообщается на официальной странице ProZorro в Facebook.
Vitalijus Kličko
© AFP/Scanpix

Аукцион завершился 25 июля. Победителем стал Михаил Булыгин. Средства, полученные за реализацию этого лота, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику киевского Института нейрохирургии, сообщает Lenta.ru.

Виталий Кличко носит звания "почетный" и "вечный" чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) среди супертяжеловесов. Кличко владел чемпионским поясом этой организации с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2013 год. Боксер c 1999 по 2000 год носил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и с 2004 по 2005-й — по версии журнала The Ring.

Последний бой на профессиональном ринге Кличко провел в сентябре 2012 года. С июня 2014-го занимает должность мэра Киева. Виталий — старший брат Владимира Кличко.

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Спорт в мире

Тренировка с Виталием Кличко продана на аукционе за 6000 долларов

Vitalijus Kličko
Спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных и публичных закупок ProZorro за 150 тысяч гривен (примерно 5,7 тысячи долларов). Об этом сообщается на официальной странице ProZorro в Facebook.

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