Тренера МЮ Моуринью возмутило качество поля в Ростове

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал состояние футбольного поля в Ростове-на-Дону, где его команда 9 марта будет играть в матче 1/8 финала Лиги Европы с местным "Ростовом".

Он не уверен, что газон на стадионе вообще можно назвать футбольным полем.

Домашним стадионом "Ростова", который сейчас занимает седьмое место в российской премьер-лиге, служит арена "Олимп-2", построенная в 1930 году. Стадион может принять чуть более 15 тыс. зрителей.

"Мне трудно поверить, что мы будем играть на этом поле - если это вообще можно назвать полем", - сказал Моуринью на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

По словам тренера "Манчестер Юнайтед", он не знает, какой состав футболистов в такой ситуации будет участовать в матче.

Моуринью напомнил, что летом прошлого года из-за плохого состояния поля пришлось отменить матч в Пекине, где "Манчестер Юнайтед" должен был играть с "Манчестер Сити".

"Но сейчас все выглядит так, что мы должны играть", - добавил он.