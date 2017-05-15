"Тоттенхэм" не пустил "МЮ" в топ-4, в АПЛ известны все неудачники

В 37-м туре английской футбольной премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм" обыграл дома "Манчестер Юнайтед" (2:1) и гарантировал себе второе место (чемпионом стал "Челси"). "МЮ" не знает побед уже четыре матча: за два тура до конйа команда Жозе Моуринью потеряла шансы на топ-4 — отставание от "Ман Сити" достигло семи очков.

Идущий третьим "Ливерпуль" разгромил в Лондоне "Вест Хэм" (4:0), "Манчестер Сити" был сильнее прошлогоднего чемпиона "Лестера" (2:1), а столичный "Арсенал" разобрался со "Сток Сити" (4:1). "Ливерпуль" опережает "Ман Сити" на одно очко, "Арсенал" — на 4 очка, но "горожане" и "канониры" имеют по игре в запасе.

"Халл" крупно проиграл "Кристал Пэласу" (0:4) и вылетел в чемпионшип, вернувшись туда год спустя. Таким образом, за тур до финиша сезона определились все три неудачника премьер-лиги — помимо "Халла" ранее высший дивизион покинули "Сандерленд" и "Мидлсбро".

37-й тур

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 2:1 (1:0)

Голы: Ваньяма 6, Кейн 48 — Руни 71.

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Триппьер (Уокер, 83), Ваньяма, Алли, Эриксен (Нкуду, 90), Дайер, Кейн, Сон Хын Мин (Дембеле, 72).

МЮ: Де Хеа, Туанзебе (Эррера, 61), Байи, Джонс, Блинд, Лингард (Мхитарян, 61), Кэррик, Мата (Рэшфорд, 79), Смоллинг, Марсьяль, Руни.

Сток Сити — Арсенал 1:4 (0:1)

Голы: Крауч 67 — Жиру 42, 80, Озил 55, Санчес 76.

Арсенал: Чех, Холдинг, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Коклен, Джака, Монреаль, Озил (Уэлбек, 83), Санчес (Рэмзи, 77), Жиру (Уолкотт, 84).

Кристал Пэлас — Халл 4:0 (2:0)

Голы: Заа 3, Бентеке 34, Миливоевич 85 (пен), ван Анхолт 90.

Вест Хэм — Ливерпуль 0:4 (0:1)

Голы: Старридж 35, Коутиньо 57, 61, Ориги 76.

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Лаллана (Груйич, 89), Милнер, Вейналдум, Джан, Коутиньо (Вудберн, 89), Ориги, Старридж (Лейва, 87).

Эвертон — Уотфорд 1:0 (0:0)

Гол: Баркли 56.

Вест Бромвич — Челси 0:1 (0:0)

Гол: Батшуайи 82.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 86), Фабрегас, Матич, Алонсо, Педро (Батшуайи, 76), Азар (Виллиан, 75), Диего Коста.

Манчестер Сити — Лестер 2:1 (2:1)

Голы: Сильва 29, Габриэл Жезус 36 (пен) — Окадзаки 42.

Манчестер Сити: Кабальеро, Фернандиньо, Компани, Отаменди, Клиши, Туре, Стерлинг (Агуэро, 78), де Брюйне (Сабалета, 82), Сильва, Сане, Габриэл Жезус (Навас, 90).

Борнмут — Бернли 2:1 (1:0)

Голы: Станислас 25, Кинг 85 — Воукс 83.

Сандерленд — Суонси 0:2 (0:2)

Голы: Льоренте 9, Нотон 45.

Мидлсбро — Саутгемптон 1:2 (0:1)

Голы: Бэмфорд 72 — Родригес 42, Редмонд 57.

После 37-го тура

1 Челси 36 28 3 5 76-29 87

2 Тоттенхэм 36 24 8 4 73-24 80

3 Ливерпуль 37 21 10 6 75-42 73

4 Манчестер Сити 36 21 9 6 72-38 72

5 Арсенал 36 21 6 9 72-43 69

6 Манчестер Юнайтед 36 17 14 5 52-29 65

7 Эвертон 37 17 10 10 61-41 61…

БОМБАРДИРЫ: Лукаку (Эвертон) — 24, Кейн (Тоттенхэм) — 22, Санчес (Арсенал) — 21…