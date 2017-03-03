Торрес теряет сознание в Ла-Корунье, Гризманн забивает великолепный гол

Вчера в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу между "Депортиво" и "Атлетико" нападающий мадридского клуба Фернандо Торрес пережил несколько неприятных минут, а Антуан Гризманн потрясающим по красоте голом сравнял счет.

За пять минут до конца основного времени матча в борьбе за верховой мяч в Торреса врезался полузащитник "Депортиво" Алекс Бергантиньос. В итоге нападающий "Атлетико" ударился головой о газон при падении и потерял сознание. Выбежавшие на поле врачи оказывали Торресу помощь в течение нескольких минут, после чего футболиста унесли на носилках.

32-летний футболист пришел в себя уже в подтрибунном помещении, после чего был доставлен в больницу, где и проведет эту ночь. У игрока диагностирована черепно-мозговая травма, состояние оценивается как стабильное, скоро он будет выписан.

Эпизод случился при счете 1:1, с таким же результатом матч в итоге и закончился. Счет в нем на 13-й минуте открыл Андоне, "Атлетико" отыгрался в середине второго тайма благодаря великолепному удару с метров 30-ти Анутана Гризманна.

Идущая на третье месте "Севилья" взяла дома три очка в поединке с "Атлетиком" из Бильбао (1:0). Здесь все решил гол Иборры, который оказался самым проворным на добивании после нереализованного партнером Йоветичем 11-метрового.

Чемпионат Испании (25-й тур):

Депортиво — Атлетико 1:1 (1:0)

Голы: Андоне (13) — Гризманн (68)

Депортиво: Люкс, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Москера, Фажр, Чолак (Бергантиньос, 76), Какута (Наварро, 54), Андоне.

Атлетико: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Парти, Габи, Коке (Гайтан, 57), Корреа (Феррейра Карраско, 57), Гамейро (Торрес, 65), Гризманн.

Предупреждения: Андоне (14), Луизинью (45), Годин (74), Бергантиньос (88).

Севилья — Атлетик 1:0 (1:0)

Гол: Иборра (14)

Нереализованный пенальти: Йоветич (14-вратарь).

Севилья: Рико, Мариано, Рами, Меркадо, Эскудеро, Насри, Краневиттер, Иборра, Вьетто (Монтойя, 78), Йоветич (Бен-Йеддер, 78), Корреа (Васкес, 63).

Атлетик: Ирайсос, Боведа (Сусаета, 69), Йерай Альварес, Эчейта, Саборит, Сан Хосе, Беньят (Итурраспе, 61), Иньиго Лекуэ, Рауль Гарсия, Муниаин (Вильялибре, 84), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Йоветич (37), Мариано (69), Сусаета (70), Меркадо (75), Насри (84), Корреа (90), Эчейта (90), Краневиттер (90).

1 Барселона 25 57

2 Реал Мадрид 24 56

3 Севилья 25 55

4 Атлетико М 25 46

5 Реал Сосьедад 25 45

6 Вильярреал 25 42

7 Эйбар 25 39

8 Атлетик Б 25 38

9 Эспаньол 25 36

10 Сельта 24 35

11 Алавес 25 33

12 Лас-Пальмас 25 29

13 Валенсия 25 29

14 Бетис 24 27

15 Малага 25 26

16 Леганес 25 21

17 Депортиво 24 20

18 Гранада 25 19

19 Спортинг Хихон 25 17

20 Осасуна 25 10