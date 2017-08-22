Титулованная норвежская лыжница отстранена и пропустит Олимпиаду

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rus.DELFI.lv
вторник, 22 августа 2017 г. 15:35
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу титулованной норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Она отстранена от соревнований на 18 месяцев и не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане, сообщает Sports.ru.
Therese Johaug
© Reuters / Scanpix

В постановлении CAS сказано, что "упаковка препарата содержала информацию о всех веществах, входящих в его состав. Госпожа Йохауг не провела базовую проверку состава препарата, что привело к нарушению антидопинговых правил.

Всемирный антидопинговый кодекс в таких случаях определяет срок дисквалификации от 12 до 24 месяцев. В случае Йохауг срок дисквалификации составит 18 месяцев, начало дисквалификации — 18 октября 2016 года".

В сентябре 2016 года Йохауг сдала положительный тест на анаболический стероид клостебол. По версии Терезы, запрещенное вещество попало в ее организм вместе с защитным бальзамом для губ "Трофодермин". Крем был прописан лыжнице врачом национальной команды Фредриком Бендиксеном, который был уверен, что запрещенных веществ в нем нет.

Изначально норвежка была дисквалифицирована на 13 месяцев. Позднее Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию в CAS с намерением увеличить срок отстранения спортсменки. Таким образом, CAS удовлетворил апелляцию допингового комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS), который счел наказание Йохауг недостаточно строгим.

29-летняя Тереза Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете 4х5 км. На Играх-2014 в Сочи спортсменка из Норвегии завоевала серебро на дистанции 30 километров и бронзу в 10-километровой гонке классическим стилем. Йохауг семь раз становилась чемпионкой мира и дважды выигрывала Кубок мира.

Клостебол — анаболический стероид, способствующий росту мышечной массы. При наружном применении способствует заживлению язвенных поражений кожи и слизистых оболочек. В 2013 году на клостеболе через употребление того же "Трофодермина" попался итальянский велогонщик Стефано Агостини и был дисквалифицирован на 15 месяцев.

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Титулованная норвежская лыжница отстранена и пропустит Олимпиаду (2)

Therese Johaug
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу титулованной норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Она отстранена от соревнований на 18 месяцев и не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане, сообщает Sports.ru.

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