Титул чемпионки Australian Open разыграют сестры Уильямс

 (1)
rus.DELFI.lv
четверг, 26 января 2017 г. 11:50
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии в женском разряде определились финалистки. Титул разыграют сестры Уильямс — 36-летняя Винус и 34-летняя Серена. Для них это будет девятая встреча в финалах турниров "Большого шлема".
Serena ir Venus Williams (AP nuotr.)
© DELFI montažas

В полуфинале сеяная 13-й Винус Уильямс в трех сетах переиграла другую американку Коко Вандевей, а вторая ракетка мира Серена за 50 минут разгромила хорватку Мирьяну Лючич-Барони. Стоит отметить, что соперницы сестер Уильямс по полуфиналу не входят в топ-30, а в Мельбурне выдали свои самые успешные выступления в карьерах.

Уильямс-старшая впервые с 2009 года вышла в финал турнира "мэйджора". В Мельбурне Винус сыграет в финале во второй в карьере (впервые это было в 2003 году). Пока титулов на AusOpen у нее нет. Финал станет для Винус 15-м финалом "Шлема" в карьере. На данный момент на ее счету семь титулов: пять — на "Уимблдоне" и два — на US Open.

Шестикратная чемпионка AusOpen Серена Уильямс третий сезон подряд и в восьмой раз вообще вышла финал в Мельбурне, всего для нее это будет 29-й финал. Сейчас на счету Серены 22 титула на "Шлемах", и в случае победы в Мельбурне она обойдет немку Штеффи Граф и станет самой титулованной теннисисткой в Открытой эре (после 1968 года). Кроме того, Серена может вернуть себе первую строчку рейтинга WTA.

Первый финал между сестрами произошел 16 лет назад на US Open-2001. В последний раз сестры Уильямс играли в финале "Шлема" на "Уимблдоне"-2009. На данный момент в личном противостоянии в финалах "Шлемов" Серена ведет со счетом 6:2.

26 января. Женщины. 1/2 финала

Винус Уильямс (США, 13) — Коко Вандевей (США) — 6:7 6:2 6:3
Серена Уильямс (США, 2) — Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — 6:2 6:1

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Титул чемпионки Australian Open разыграют сестры Уильямс (1)

Serena ir Venus Williams (AP nuotr.)
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии в женском разряде определились финалистки. Титул разыграют сестры Уильямс — 36-летняя Винус и 34-летняя Серена. Для них это будет девятая встреча в финалах турниров "Большого шлема".

Малкин не сыграет на Матче звезд НХЛ из-за травмы

Малкин не сыграет на Матче звезд НХЛ из-за травмы
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустит Матч звезд Национальной хоккейной лиги из-за травмы нижней части тела.

Россиянка Лебедева лишена двух медалей Олимпиады, Болт остался без золота Пекина (3)

Usainas Boltas ir Tatjana Lebedeva (AP/RIA Scanpix nuotr.)
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине.

Серене осталось два шага, чтобы вернуться на вершину рейтинга (4)

Serena Williams
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису стали известны все полуфиналисты. Шестикратная чемпионка AusOpen американка Серена Уильямс обыграла британку Йоханну Конту и сделала очередной шаг к тому, чтобы вернуть себе звание первой ракетки мира.

Винус Уильямс в 1/4 финала AusOpen выбила последнюю из россиянок

Venus Williams
На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде завершила выступления последняя из российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале уступила экс-первой ракетке мира американке Винус Уильямс.
Facebook друзья
Rambler's Top100