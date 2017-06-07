Тим впервые обыграл Джоковича и в полуфинале "Ролан Гаррос" сыграет с Надалем

rus.DELFI.lv
среда, 7 июня 2017 г. 17:23
Сегодня на Открытом чемпионате Франции по теннису пора четвертьфиналов в мужском одиночном разряде и уже определились два полуфиналиста.
Novako Džokovičiaus ir jo šešėlio šokis kortuose
© Getty images

Первым стал испанец Рафаэль Надаль (АТР, 4), встречавшийся с соотечественником Пабло Карреньо-Буста (АТР, 21). Последний отказался от продолжения борьбы при счете 2:6, 0:2 из-за повреждения мышц пресса. Теннисисты провели на корте всего 50 минут.

В полуфинале Надаль встретится не с Джоковичем, как надеялись многие, а с австрийцем Домиником Тимом (АТР, 6). Хорват, занимающий в мировом рейтинге сейчас вторую строчку и являющийся действующим победителем "Ролан Гаррос", до сегодняшнего дня еще никогда не проигрывал Тиму. Все пять очных встреч ранее заканчивались в пользу Новака Джоковича. В среду, 7 июня, Тим эту статистику изменил, одержав довольно убедительную победу в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.

Доминик Тим дважды подавал навылет, активно выиграл 38 очков, оформил шесть брейков и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету Джоковича — 2 эйса, 18 виннерсов, 2 брейка и 35 ошибок.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Тим впервые обыграл Джоковича и в полуфинале "Ролан Гаррос" сыграет с Надалем

Novako Džokovičiaus ir jo šešėlio šokis kortuose
Сегодня на Открытом чемпионате Франции по теннису пора четвертьфиналов в мужском одиночном разряде и уже определились два полуфиналиста.

Пловец Лохте задумывался о самоубийстве после скандала в Рио-2016

Ryanas Lochte
Шестикратный олимпийский чемпион, американский пловец Райан Лохте признался, что думал о самоубийстве после скандальной истории, в которую угодил на Олимпиаде-2016 в в Рио-де-Жанейро, сообщает ESPN.

Овечкин может перейти в другой клуб НХЛ

Aleksandras Ovečkinas
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может сменить клубную прописку в Национальной хоккейной лиги, утверждает Rumor Break.

Лучший российский теннисист вышел в Париже на первую ракетку мира

Andy Murray'us
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл в воскресенье американца Джона Иснера в матче третьего круга "Ролан Гаррос" и вышел в 1/8 финала, где встретится с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Итальянцы сообщают: Кальнетис покидает Emporio Armani

Mantas Kalnietis
Мантас Кальнетис покидает миланский Emporio Armani, сообщает издание La Gazetta dello Sport. По данным итальянских СМИ, клуб, потерпевший фиаско как в Евролиге, так и в национальной лиге, распрощается с группой игроков, в из числе и 30-летний литовец.
Facebook друзья
Rambler's Top100