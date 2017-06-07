Тим впервые обыграл Джоковича и в полуфинале "Ролан Гаррос" сыграет с Надалем

Сегодня на Открытом чемпионате Франции по теннису пора четвертьфиналов в мужском одиночном разряде и уже определились два полуфиналиста.

Первым стал испанец Рафаэль Надаль (АТР, 4), встречавшийся с соотечественником Пабло Карреньо-Буста (АТР, 21). Последний отказался от продолжения борьбы при счете 2:6, 0:2 из-за повреждения мышц пресса. Теннисисты провели на корте всего 50 минут.

В полуфинале Надаль встретится не с Джоковичем, как надеялись многие, а с австрийцем Домиником Тимом (АТР, 6). Хорват, занимающий в мировом рейтинге сейчас вторую строчку и являющийся действующим победителем "Ролан Гаррос", до сегодняшнего дня еще никогда не проигрывал Тиму. Все пять очных встреч ранее заканчивались в пользу Новака Джоковича. В среду, 7 июня, Тим эту статистику изменил, одержав довольно убедительную победу в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.

Доминик Тим дважды подавал навылет, активно выиграл 38 очков, оформил шесть брейков и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету Джоковича — 2 эйса, 18 виннерсов, 2 брейка и 35 ошибок.