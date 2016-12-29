Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира

rus.DELFI.lv
четверг, 29 декабря 2016 г. 12:30
32-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира после перехода в китайский "Шанхай Шэньхуа", сообщает Daily Mail.
Carlosas Tevezas
© AFP/Scanpix

Аргентинец будет получать в "Шанхай Шэньхуа" 615 тысяч фунтов стерлингов в неделю (725 тысяч евро) и обойдет португальца Криштиану Роналду, который зарабатывает в "Реале" жалкие 365 тысяч фунтов (430 тысяч евро) в неделю.

Текущий сезон Тевес начала в "Бока Хуниорс" и провел за команду в чемпионате Аргентины 10 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач. За свою карьеру форвард успел также поиграть в бразильском "Коринтиансе", английских "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Вест Хэме", а также итальянском "Ювентусе". За сборную он отыграл 76 матчей и забил 13 мячей.

Главным тренером "Шанхай Шэньхуа" является Густаво Пойет, который признался, что для него согласие Тевеса перебраться в Китай стало неожиданностью.

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