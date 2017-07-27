Тайсон Фьюри вновь заявил о завершении профессиональной карьеры

rus.DELFI.lv
четверг, 27 июля 2017 г. 08:15
Экс-чемпион мира в тяжелом весе по боксу британец Тайсон Фьюри заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Tysonas Fury
© Getty images

"Мне было дано очень многого достичь в своей карьере и в жизни. Это было эпичное путешествие. Спасибо моим поклонникам за поддержку и за то, что все время верили в меня. Надеюсь вам это понравилось, также как и мне. КОНЕЦ", — написал Фьюри в соцсети.

до того, как сделать столь важный анонс, Фьюри опубликовал в инстаграме фото своего дяди и тренера Питера Фьюри и промоутера Мика Хеннесси в зале экс-чемпиона мира в двух весах Дэвида Хэя, с которым Тайсон не раз скандалил и выяснял отношения. Визит членов своей команды в зал Хэя Фьюри посчитал предательством.

"Не могу поверить, что вижу вас обоих в зале этого урода. И что вы даже ведете дела с этим куском дерьма. Я полностью разочарован в вас обоих", — написал экс-чемпион по боксу.

Британец Фьюри известен эпатажными высказываниями и ранее уже заявлял об уходе из бокса, в частности, в октябре прошлого года.

Вскоре британский боксер добровольно отказался от титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super и WBO. Это связано с тем, что над Фьюри нависла угроза лишения чемпионских титулов, после того, как он дважды отменял бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко то из-за травмы, то вследствие депрессии, а допинг-тест показал наличие в организме Тайсона следов кокаина.

29-летний Тайсон Фьюри провел на профессиональном ринге 25 боев и во всех одержал победы (18 — нокаутом). В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2015-го, когда победил Кличко-младшего и лишил украина всех титулов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Всемирную суперсерию бокса откроет бой Усик — Хук в сентябре

Marco Huckas
Чемпион мира по версии WBO украинский боксер Александр Усик проведет бой против экс-чемпиона немца Марко Хука 9 сентября в Берлине. Поединок станет первым боем в рамках турнира боксеров первого тяжелого веса во Всемирной серии бокса, сообщает официальный сайт WBSS.

Тайсон Фьюри вновь заявил о завершении профессиональной карьеры

Tysonas Fury
Экс-чемпион мира в тяжелом весе по боксу британец Тайсон Фьюри заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Лига чемпионов: "Астана" и "Динамо" победили с одинаковым счетом 3:1

Лига чемпионов: Астана и Динамо победили с одинаковым счетом 3:1
В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу казахстанская "Астана" со счетом 3:1 обыграла дома "Легию" из Польши. С таким же результатом киевское "Динамо" взяло верх над швейцарским "Янг Бойз".

Зарипов: допинг в мой организм мог попасть с едой, и теперь я "попал под раздачу"

Danisas Zaripovas
Российский хоккеист Данис Зарипов после дисквалификации на два года за употребление допинга предположил, как вещества могли попасть в его организм. Также он сказал, что продолжает подготовку к новому сезону.

Новак Джокович из-за травмы не выйдет на корт до конца года

Novakas Djokovičius
Бывшая первая ракетка мира, а ныне четвертый по рейтингу теннисист планеты серб Новак Джокович из-за травмы пропустит остаток сезона и не сыграет на Открытом чемпионате США. Об этом сам спортсмен заявил в социальной сети Facebook.
Facebook друзья